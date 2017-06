Mutmaßliche Hehlerbande geschnappt Die Bundespolizei stoppt auf der A 17 einen serbischen Transporter. Die Ladung überführt die Insassen.

Die Bundespolizei stoppte einen Transporter mit mutmaßlicher Hehlerware. © dpa

Einsatzkräften vom Bundespolizeirevier Breitenau ist offenbar eine Bande von Hehlern ins Netz gegangen. Am Sonntagabend stoppten sie einen Mercedes-Transporter mit serbischer Zulassung. Das Fahrzeug war den Beamten kurz zuvor im Bereich Bad Gottleuba Berggießhübel auf der A 17 in Fahrtrichtung Prag aufgefallen. Der Transporter und die drei serbischen Staatsangehörigen (21, 30 und 30 Jahre) wurden einer polizeilichen Überprüfung in Breitenau unterzogen. Die Fahndungsüberprüfung der Männer ergab, dass zwei der Insassen unerlaubt in Deutschland aufhielten. Bei der anschließenden Inspektion im Fahrzeuginnern entdeckten die Beamten eine Vielzahl hochwertiger und gebrauchter Werkzeuge, Elektronikwaren, Hochdruckreiniger und Mobiltelefone.

Auf Befragung der Beamten konnten die drei Männer keinerlei Eigentumsnachweise vorlegen. Im Rahmen der Fahndungsüberprüfungen der aufgefundenen Sachen waren bereits mehrere Wertsachen im Fahndungsbestand zur Sicherstellung ausgeschrieben. Der Kleintransporter und die aufgefundenen Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt.

Gegen die Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Polizei Sachsen führt in diesem Fall die weiteren Ermittlungen. Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen und befinden sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen. (szo)

zur Startseite