Mutmaßliche Handgranate in Zittau entdeckt Ein Mann hat im Keller seines Hauses in Zittau möglicherweise eine Handgranate gefunden. Der mutmaßliche Sprengkörper wurde abgeholt.

Ob es sich bei dem Fund in Zittau wirklich um eine Handgranate handelt, ist noch unklar. © dpa

Zittau. In einem Gebäude in Zittau ist eine mutmaßliche Handgranate entdeckt worden. Der Eigentümer eines leer stehenden Hauses an der Hochwaldstraße informierte am Mittwochnachmittag die Polizei.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagnachmittag mitteilte, hatte der Mann bei einer Begehung seines Gebäudes im Keller einen ihm unbekannten Gegenstand in Form einer Handgranate entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und holte den mutmaßlichen Sprengkörper ab. (szo)

