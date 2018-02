Mutmaßliche Drogenhändler in Haft

© dpa (Symbolfoto)

Dresden. Nach der Kontrolle eines Konsumenten hat die Polizei in einem Haus an der Comeniusstraße zwei Dealer festgenommen.



Zunächst hatten die Beamten am Dienstag einen VW Polo in der Leipziger Vorstadt kontrolliert und dabei zwei Cliptütchen mit Marihuana bei einem 17-Jährigen gefunden. Aus der Kontrolle resultiert neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch ein Hinweis, wo der junge Mann die Drogen gekauft hatte.



Dieser Hinweis erwies sich aus Sicht der Ermittler als Volltreffer: Die Polizisten eilten in ein Mehrfamilienhaus an der Comeniusstraße, schon im Treppenhaus duftete es dort deutlich nach Cannabis. Hier lief den Beamten noch ein 37-jähriger Konsument über den Weg, bevor schließlich zwei Wohnungen durchsucht wurden.



In den Räumen eines 22-Jährigen fanden die Ermittler reichlich 15 Gramm Marihuana, in der Wohnung eines 20-Jährigen stellten die Polizisten 41 Gramm Marihuana, zwei Gramm Kokain sowie 51 Ecstasy-Tabletten sicher. In beiden Wohnungen seien zudem szenetypische Utensilien gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Die beiden Deutschen wurden vorläufig festgenommen, ein Ermittlungsrichter schickte sie letztlich in die Justizvollzugsanstalt. Auch für den im Treppenhaus angetroffenen 37-Jährigen endete der Tag in der JVA: Gegen ihn lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle vor. (mja)

31.01.2018, 16 Uhr; Johannstadt Am Mittwochnachmittag erschien ein älterer Herr in einer Bankfiliale an der Gerokstraße und wollte rund 1400 Euro via Western Union nach Thailand überweisen. Diese Transaktion schien den Mitarbeitern der Bank recht ungewöhnlich. Auf die Hintergründe angesprochen, teilte der 79-Jährige mit, dass er einen Anruf von einem Rechtsanwalt bekommen hätte. Dieser habe ihm wegen einer vermeintlich ausstehenden Rechnung eine Rentenkürzung von rund 400 Euro angedroht. Die Mitarbeiter klärten den Senior über die Betrugsmasche auf und konnten ihn so vor finanziellen Schaden bewahren. Gleichzeitig verständigten sie die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

31.01.2018 festgestellt; Leipziger Vorstadt Unbekannte haben ein 30 x 30 cm großes Hakenkreuz an eine Friedhofsmauer an der Hechtstraße geschmiert. Ganz in der Nähe kritzelten sie zudem zwei kleinere Hakenkreuze auf eine Zaunsäule. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

31.01.2018, 14.10 Uhr; Merbitz Am Mittwochnachmittag fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße Zschonergrund unterwegs und kam kurz nach dem Ortsausgang Podemus zu Fall. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und bittet Zeugen des Sturzes, sich telefonisch zu melden unter 0351-4832233.

