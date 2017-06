Mutmaßliche Drogenfahrt hat ein Nachspiel

Haftbefehl realisiert – Fall 1 Eine Polizeistreife suchte am Donnerstagabend einen 51-Jährigen an seiner Wohnung an der Straße der Einheit in Kodersdorf auf. Der Mann war wegen einer Trunkenheitsfahrt zu einer Geldstrafe von 240 Euro verurteilt worden, hatte aber die Zahlung versäumt. Bei Eintreffen der Beamten zahlte der Verurteilte, ein deutscher Staatsbürger, die Summe und verhinderte so eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Haftbefehl realisiert – Fall 2 Auch ein 27-Jähriger war wegen verschiedener Straftaten von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Da er die Summe bislang nicht beglichen hatte, suchten Beamte des örtlichen Polizeireviers den Deutschen am Donnerstagabend an seiner Wohnung an der Jaunernicker Straße in Görlitz auf. Der Verurteilte konnte den offenen Betrag nicht aufbringen. Daher verhafteten ihn die Polizisten und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort trat er noch am gleichen Abend eine Ersatzfreiheitsstrafe an.

Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt Am Donnerstagabend verletzte sich in Görlitz ein 16-Jähriger, als er mit seinem Kleinkraftrad an der Sattigstraße stürzte. Der Jugendliche war mit seiner Sachs auf nassem Kopfsteinpflaster ins Rutschen geraten. Er verletzte sich leicht. An seinem Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

VW Golf gestohlen In der Nacht zu Freitag haben Diebe auf der Stephanstraße in Zittau einen 23 Jahre alten VW Golf gestohlen. Der grüne Wagen der Modellserie III war auf das Kennzeichen GR JO 412 zugelassen. Den Zeitwert des beinah-Youngtimers bezifferte der Eigentümer auf wenige hundert Euro. Der ideelle Wert lag sicherlich um einiges höher.