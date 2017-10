Mutmaßliche Brandstifterin aus Haft entlassen Das Oberlandesgericht sieht keinen dringenden Tatverdacht gegen die 70-Jährige. In ihre Wohnung kann sie nicht zurück.

Die Feuerwehr holte beim letzten Brand die Bewohner des Hauses mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen. Auch die mutmaßliche Brandstifterin, die jetzt vor Gericht gestellt wird. © DA/Archiv

Die 70 Jahre alte Frau, die im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 mutmaßlich mehrere Brände gelegt haben und für den Tod einer Mieterin verantwortlich sein soll, ist wieder auf freien Fuß. Im November beginnt die Verhandlung vor dem Landgericht Chemnitz gegen die Frau. Zuvor setzte das Oberlandesgericht am 23. Oktober aber den Haftbefehl gegen sie außer Kraft. „Es ist Haftbeschwerde geführt worden. Der Senat hat anhand der Aktenlage keinen dringenden Tatverdacht gesehen“, sagte Gesine Tews, Sprecherin des Oberlandesgerichts Dresden.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz war im Mai ganz anderer Ansicht. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei war die Frau festgenommen und am 11. Mai dem Haftrichter vorgeführt worden. In einem Fall von Schwerkriminalität sei das üblich, sagte Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. „Es bestand dringender Tatverdacht.“ Im August hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Frau erhoben. Brandstiftung mit Todesfolge wird mit Freiheitsstrafen von zehn Jahren bei lebenslänglich bestraft.

Allerdings hatte die Angeklagte in den schwerwiegendsten Punkten kein Geständnis abgelegt: den Brandstiftungen. In dem Haus, in dem die Angeklagte selbst wohnte, und im Nachbarhaus war in den Kellern zwischen März 2016 und März 2017 viermal Feuer gelegt worden. In einem Fall entstand allein ein Sachschaden in Höhe von 70 000 Euro. Das Haus war Wochen nicht bewohnbar. Beim letzten Vorfall wurde eine 85-Jahre alte Mieterin von der Feuerwehr im Treppenhaus aufgefunden. Sie starb später an den Folgen der Rauchgasvergiftung. Seit der Inhaftierung der Frau hatte es auch keine Vorfälle mehr gegeben.

Bei den Hausbewohnern hat die Entlassung der mutmaßlichen Brandstifterin Unruhe ausgelöst. Sie war wieder gesehen worden. Allerdings darf sie nicht dauerhaft in ihre Wohnung zurückkehren. Der Vermieter, die Genossenschaft Pro Leipzig, hatte ihr den Mietvertag gekündigt. Grund seien zwei „Bekennerschreiben“, die aufgetaucht waren und deren Urheberschaft die Angeklagte zugegeben hatte. „Damit ist das Vertrauenverhältnis schwer gestört. Wir dürfen die Wohnung räumen lassen. Wir warten nur noch auf einen Termin“, sagte Tobias Bärwald von Pro Leipzig. Er glaubt, dass sich die 70-Jährige nicht in der Wohnung aufhält, sie habe aber noch einen Schlüssel.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Chemnitz, die am 6. November beginnt, ist ziemlich aufwendig. Insgesamt sind sieben Verhandlungstage anberaumt, an denen rund 50 Zeugen und ein Sachverständiger gehört werden, sagte Marika Lang, Sprecherin des Landgerichts Chemnitz.

