Mutmacher mit Kamm und Schere Eva Köhler führt seit 25 Jahren ihr Friseurgeschäft in Niesky. Die Nachfolge ist bereits in der Familie geregelt.

Eva Köhler (rechts) mit Tochter Nina Richter in ihrem Friseursalon „Evas Haarmode“ in Niesky. © André Schulze

Niesky. Nichts verändert sich schneller als die Mode, und dazu gehört auch das Haar. Ohne akkurate Frisur sieht auch das schönste Outfit nicht vollständig aus. Das lebt Eva Köhler am eigenen Kopf. Ganz gleich ob schwarz, rotbraun, blond oder wie jetzt kupfer, die Friseurmeisterin überrascht nicht nur mit ihrer Haarfarbe die Kunden, sondern auch mit dem Wissen zu den neuesten Trends. Auch die aktuellen Trends bei den Herren erfordern regelmäßigen Friseurbesuch. Und somit besuchen die Herren öfters das Geschäft. Dieses führt die Nieskyerin seit 25 Jahren. „Am 12. Dezember haben wir eröffnet, wir waren die Ersten im neuen Gewerbegebiet im Süden Nieskys.“ Und von dort will sie nicht weg. Verkehrsgünstig gelegen, viele Parkplätze vor der Ladentür und ihre Kunden können nebenan gleich noch einkaufen.

Stehen geblieben in der Zeit ist Eva Köhler nicht. Allein die sich ständig ändernden Trends treiben sie an. „Friseurin zu sein ist heute nicht mehr nur Haare schneiden zu können. Die Kunden sind anspruchsvoller geworden und wollen fachlich beraten werden“, sagt sie – und hält kurz inne: „Wir sind aber auch Seelentröster und Mutmacher“, fügt sie an. Denn während ihre Kunden unter dem Umhang sitzen und sich die Haare schön machen lassen, wird oft über persönliches Leid oder Freude gesprochen. „Das bleibt aber Privatsache!“, betont die Chefin.

Eva Köhler hat ihr Handwerk in der PGH „Sibylle“ erlernt und in dem Salon am Zinzendorfplatz viele Jahre gearbeitet. „Aber das sollte für mich noch nicht alles gewesen sein. Ich wollte mich verändern, aber meinem Beruf treu bleiben“, erzählt sie rückblickend. Also nahm sie den Weg in die Selbstständigkeit in einer (Wende-)Zeit, wo keiner so recht sagen konnte, wohin die Fuhre geht. In dieser bewegten Zeit machte sie in Hamburg ihre Meisterausbildung, erlebte dort die Deutsche Einheit. Kehrte danach aber gleich nach Niesky zurück und eröffnete mit zwei Kolleginnen zusammen „Evas Haarmode“.

Heute zählt ihr Team sechs Friseurinnen, darunter zwei Frauen, die bei ihr als Lehrling angefangen haben. „Ich bin stolz auf mein Team und dankbar, dass es so mitzieht und ich mich auf jeden Einzelnen verlassen kann“, betont die Inhaberin. Seit August hat Eva Köhler wieder einen Lehrling zur Ausbildung im Geschäft – und wenn sich Stefanie gut in der Lehre macht, dann hat sie eine Zukunft im Team. Denn mit ihr sind es bisher knapp 20 Mädchen gewesen, die Eva Köhler als Selbstständige zu Friseurinnen ausgebildet hat. Wobei sie lieber von Stylistinnen spricht, denn ihr Handwerk braucht mehr als nur Schere und Kamm. Haarverlängerungen und -verdichtungen gehören ebenso zum Repertoire wie die Beratung bei Haar- und Kopfhautproblemen sowie das Angebot von Nageldesign und Make-up. Mit Letzterem kennt sich besonders ihre Tochter Nina aus. Sie zählte einst mit zu den Lehrlingen mit der Besonderheit, die eigene Mutter als Lehrmeisterin zu haben. „Ich kam damit gut klar, und ich denke, meine Mutti auch“, sagt sie und blickt ihre Mutter dabei an, die ihr zustimmt. Denn dass sie denselben Beruf erlernen möchte, stand für Nina beizeiten fest. „Einen Plan B gab es für mich nicht“, sagt die heute 36-Jährige.

Nach drei Jahren praktische Erfahrungen sammeln in einem Friseurgeschäft bei Nürnberg, ist Nina Richter seit zehn Jahren wieder „bei Mutter“. Und sie ist froh darüber: „So muss ich nicht alle Verantwortung für das Geschäft allein tragen“, sagt Eva Köhler, die für die familiäre Unterstützung dankbar ist. Perspektivisch soll die Tochter das Geschäft weiterführen, darüber sind sich beide Frauen einig. So haben auch ihre Angestellten eine Perspektive. „Aber so schnell will ich mich nicht aus dem Geschäft zurückziehen“, betont die Chefin. Denn die bisherigen 25 Jahre sind für sie noch nicht alles. Gefeiert wird am 12.12. nicht groß. „Unsere Kunden bekommen eine Überraschung an dem Tag.“ Für das Personal wird es im kommenden Jahr eine gemeinsame Reise geben. So wie zum 20-jährigen Jubiläum. Wohin, das will Eva Köhler noch nicht verraten. Nur, dass ihr dieses Dankeschön sehr wichtig ist.

Rückblickend stellt die Geschäftsfrau fest, dass sie sich die Selbstständigkeit schwieriger vorgestellt hat. „Ich bin glücklich mit dem Erreichten und würde es wieder so machen.“ Die Begründung liefert sie gleich nach: „Es ist die Liebe zum Beruf, die mich antreibt und kreativ sein lässt. Wir freuen uns auch, unsere Kundschaft in den nächsten Jahren gut zu betreuen.“

