Mutmacher für Rammenauer Familie Bei einem Benefizkonzert nach einem Brand kommt ein vierstelliger Betrag zusammen. Doch es geht nicht nur ums Geld.

„Wir wollen nicht klagen, wir wollen mit dem Konzert Mut geben“, sagte Harald Willenberg (vorn) vom Gemischten Chor Rammenau während der Veranstaltung. © Rocci Klein

So gut wie jeder, der am Sonntagnachmittag in die Rammenauer Kirche kam, steckte einen Umschlag in die als Haus gestaltete Spendendose. Am Ende war es ein vierstelliger Betrag – die genaue Höhe wurde nicht bekannt gegeben –, der an die Rammenauer Familie Thoms übergeben werden konnte. Bei einem Feuer in der Nacht zum 14. August brannten auf ihrem Grundstück zwei Autos, der Carport und die Scheune nieder; das Wohnhaus wurde stark beschädigt. So stark, dass Barbara und Peter Thoms zurzeit darin nicht wohnen können. Nette Nachbarn nahmen das Ehepaar nach dem Unglück auf.

Um der Familie Thoms zu helfen, organisierten Bürger um Harald Willenberg vom Gemischten Chor Rammenau für den Sonntag ein Benefizkonzert. Rund 150 Menschen kamen, darunter Feuerwehrleute in Uniform, die den Brand auf dem Grundstück der Familie Thoms gelöscht hatten.

Pfarrer greift zur Gitarre

Gestaltet wurde das rund anderthalbstündige Konzert vom Gemischten Chor, dem Rammenauer Kirchenchor und dem Posaunenchor und von kleinen Akteuren aus der Kindertagesstätte Spatzennest. Pfarrer Tobias Schwarzenberg stellte nicht nur die Kirche für die Veranstaltung unentgeltlich zur Verfügung. Er griff während des Konzertes auch selbst zur Gitarre. Auf der Orgel spielte Christian Gärtner, Kantor im Ruhestand.

Bei allem Leid, das eine Rammenauer Familie seit reichlich drei Wochen durchlebt: Man sei am Sonntagnachmittag nicht zusammengekommen um zu klagen, sondern um Mut zu geben, sagte Harald Willenberg zum Anliegen des Konzertes. Natürlich gehe es dabei auch um die praktische Hilfe. „Aber das Geld ist es nicht allein. Es geht auch um das Zusammengehörigkeitsgefühl“, betonte Harald Willenberg.

Hilfe von der Volkssolidarität

Diesem Anliegen stellten sich auch mehrere Redner, unter ihnen Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski (parteilos). Sie dankte allen, die Familie Thoms seit dem Großbrand in vielfältiger Weise unterstützen: den Feuerwehrleuten, den Nachbarn, weiteren Bürgern – und auch dem Gemischten Chor, der das Konzert organisierte. „Ich wünsche keinem, dass er einen solchen Brand und seine Folgen durchleben muss“, sagte sie. Barbara Thoms dankte vor den Besuchern in bewegenden Worten für die große Unterstützung, die nicht nur aus Rammenau kommt. So war unter den Gästen auch eine ihrer früheren Arbeitskolleginnen.

Auch Sabine Strauß, Geschäftsführerin des Kreisverbandes Bautzen der Volkssolidarität mit Sitz in Bischofswerda, kam am Sonntagnachmittag zum Benefizkonzert nach Rammenau. Natürlich nicht mit leeren Händen. Sie überreichte an Familie Thoms Gutscheine für den Bischofswerdaer Hagebaumarkt im Gesamtwert von 1 000 Euro. Das Geld stammt aus dem Nothilfefonds, den die Volkssolidarität vor mehreren Jahren gründete und der jedes Jahr durch einen Teil des Erlöses der jährlichen Listensammlung gespeist wird.

„Ein Anliegen der Volkssolidarität ist es, Menschen zu helfen, die unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind. Dafür haben wir den Fonds gegründet“, sagte Sabine Strauß. Sie war im Urlaub, als es bei Familie Thoms brannte. Über die modernen Kommunikationsmedien erfuhr sie davon an ihrem Urlaubsort und reagierte umgehend. Vor mehreren Jahren unterstützte der Sozialverband auf die gleiche Weise Landwirt Günter Opitz in Steinigtwolmsdorf, dessen Kuhstall ebenfalls ein Raub der Flammen wurde. (SZ)

