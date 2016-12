Mutige Passanten vereiteln Überfall Ein Mann versucht innerhalb kürzester Zeit, zwei Frauen die Tasche zu entreißen. Engagierte Passanten verhindern Schlimmeres.

Eine 93 Jahre alte Dame ist am Donnerstag nach 14 Uhr auf der Ritterstraße überfallen worden. Ein Mann, offenbar ein Deutscher, versuchte der Frau an der Staupitzmühle die Tasche zu entreißen. Die Frau hielt ihre Tasche fest, stürzte und der 37-Jährige trat offenbar nach ihr. Es gelang ihm jedoch nicht, der 93-Jährigen die Tasche zu stehlen.

Eine Autofahrerin hatte das bemerkt, angehalten und ein Hupkonzert veranstaltet, dass andere Passanten alarmierte. „Ein Mann ist aus dem Auto gesprungen und hat ihn festgehalten“, sagte Tino Feldmann, der den Überfall beobachtet hatte und die Polizei rief. „Unglaublich, wie der Täter die alte Frau am Handgelenk übers Pflaster gezerrt hat. Die Polizei war schon nach zwei oder drei Minuten da.“ Die Seniorin wurde dabei indes verletzt und musste zur Behandlung ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter ist offenbar drogenabhängig. Er habe gerufen, dass er schon drei Tage auf Entzug sei. Ein Drogenvortest bei ihm verlief außerdem positiv.

Offenbar versuchte der 37-Jährige nicht zum ersten Mal, so an Geld zu kommen. Kurz zuvor habe er versucht, einer anderen Frau in dem Geldinstitut die Tasche zu entreißen, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mit.

Bei beiden Taten dauern die Ermittlungen noch an. Der Mann befindet sich zurzeit in einer Polizeidienststelle. (DA)

