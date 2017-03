Gut zu wissen Mut zur Lücke Das marode Haus Nummer 6 an der Goethestraße ist abgerissen. Aber dadurch haben die Nachbarn zusätzliche Kosten.

Mit einem Zaun wurden Fußgänger jahrelang vom Haus Goethestraße 6 ferngehalten. Jetzt klafft eine Lücke in der Häuserzeile an der Goethestraße. Auch wenn das Landratsamt den Abriss veranlasst hat, entscheidet der Eigentümer weiter über die Nutzung der Freifläche. © André Braun Mit einem Zaun wurden Fußgänger jahrelang vom Haus Goethestraße 6 ferngehalten. Jetzt klafft eine Lücke in der Häuserzeile an der Goethestraße. Auch wenn das Landratsamt den Abriss veranlasst hat, entscheidet der Eigentümer weiter über die Nutzung der Freifläche.

Teile der Fassade des Hauses Goethestraße 6 fielen jahrelang herab.

Abrissbagger die Fahrbahn nicht beschädigt, wurde diese mit einer dicken Schicht Sand belegt.

eines 34-Tonnen-Baggers wurde das Gebäude in den vergangenen beiden Wochen abgerissen.

Bei den Arbeiten war Präzision gefragt, um die Stabilität der Giebel der Nachbarhäuser nicht zu gefährden.

Nicht nur die Nachbarn haben sich jahrelang über das Haus Goethestraße 6 geärgert. Putz und Farbe waren großflächig abgebröckelt. Das Dach war löchrig, die Fenster blind vor Schmutz. Jetzt ist das Gebäude verschwunden und in der Häuserzeile klafft eine Lücke. Das Nachsehen haben die unmittelbaren Nachbarn des Grundstücks. Durch den Abriss wurden die Giebel ihrer Häuser freigelegt.

Aber das Landratsamt Mittelsachsen sorgt nur für die Standsicherheit der Gebäude. „Für alles Weitere sind deren Eigentümer zuständig“, teilt Cornelia Kluge, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Ein Nachbarhaus war erst im Frühjahr vergangenen Jahres saniert worden. „Hätten wir gewusst, dass der Abriss geplant ist, hätten wir mit der Sanierung noch gewartet“, hatte die Eigentümerin im Vorfeld der Arbeiten gesagt.

Das Bauordnungsamt des Landkreises hatte sich im vergangenen Jahr eingeschaltet, weil der Eigentümer, der nach Informationen des Döbelner Anzeigers nicht in der Region wohnt, auf Mahnungen nicht reagierte. Mehrfach wies das Amt den Eigentümer auf seine Pflicht hin, sich um sein Grundstück zu kümmern. Zuletzt war Gefahr in Verzug. Ein Bauzaun hielt die Fußgänger auf Abstand vom Haus. Denn wiederholt waren Teile vom Dach und der Fassade heruntergestürzt.

Nach mehrfacher Besichtigung des Gebäudes hatte das Amt dessen Abriss in Auftrag gegeben. Die Goethestraße musste für reichlich zwei Wochen voll gesperrt werden, damit der 34-Tonnen-Bagger seine Arbeit verrichten konnte.

Noch ist keine Abrechnung erfolgt, aber im Vorfeld waren die Kosten für die Entrümpelung und den Rückbau des Hauses mit 85 000 Euro veranschlagt worden. „Wir gehen davon aus, dass es bei dem ursprünglichen Betrag bleibt“, so Cornelia Kluge. Die Summe werde komplett gegenüber dem Eigentümer geltend gemacht. „In der Regel sind diese Kosten innerhalb von vier Wochen zu begleichen“, erklärt die Pressesprecherin. In Fällen, in denen die Kosten nicht gezahlt werden, komme es zu einer Vollstreckung. „Letztlich kann bei Nichteintreibbarkeit auch eine Sicherungsgrundschuld im Grundbuch eingetragen werden“, erklärt Cornelia Kluge. Das heißt, das Landratsamt sichert sich damit auf unbestimmte Zeit den Anspruch auf das Geld. Gibt es keine anderen Vereinbarungen, überträgt sich diese Grundschuld auch auf einen möglichen Käufer des Grundstücks.

Vorerst bleibt das Grundstück in Privatbesitz und mit einem Bauzaun abgesichert. Auch für die Kosten des Zauns muss der Eigentümer aufkommen. Ihm obliegt ebenso die künftige Gestaltung des 330 Quadratmeter großen Grundstücks.

