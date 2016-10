Mut zum Schuh Händler aus Löbau und Umland kämpfen gegen die Internet-Konkurrenz. Um bestehen zu können, ist Kreativität gefragt.

Mit roten Stiefeln hinein in den Herbst: Ines Hanke, Chefin des Löbauer Geschäfts „Ines Schuhmoden“ zeigt, worauf es modisch ankommt. Damit sich Einzelhändler in Stadt und Land gegen die Konkurrenz aus dem Internet durchsetzen können, ist aber nicht nur Kreativität bei der Schuhwahl gefragt. © Rafael Sampedro

Löbau. Ines Hanke mag es bunt: Die Inhaberin von „Ines Schuhmoden“ setzt auf Farbe in ihrem kleinen Schuhladen in der Inneren Zittauer Straße in Löbau. Aber auch diejenigen, die eher auf ein klassisches Fußkleid setzen, werden bei der blonden Frau mit dem modischen Kurzhaarschnitt fündig. Ihr Angebotsmix aus Klassik und Moderne kommt gut an: „Ich bin zufrieden damit, wie es momentan läuft“, so Frau Hanke. Denn sie hat ein Konzept gefunden, mit dem sie sich auf dem umkämpften Schuhmarkt behaupten kann.

Bei diesem Kampf geht es aber nicht unbedingt um Duelle der wenigen privaten Schuhhändler in der Region rund um Löbau. Vielmehr ist es die im Internet lauernde Konkurrenz, gegen die sich die Schuhhändler behaupten müssen. Bekannte Portale wie etwa Zalando, Amazon und Co. bieten Tausende Schuhe in allen erdenklichen Stilrichtungen und Farben an. Und das, oftmals für einen schmalen Taler.

Wer im Internet kauft, hat es zudem auf den ersten Blick leichter: Der Einkauf kann bequem von Zuhause erledigt werden, bezahlt wird per Bankeinzug und die Artikel werden kundenfreundlich vor die Haustür geliefert. Laut Handelsverband Sachsen ist es dabei besonders die Schuhbranche, welche im Netz immer präsenter wird. „Das sind die Wachstumstreiber im Onlinehandel“, sagt David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Das habe zur Folge, dass Schuhhändler in den Städten und Gemeinden mehr und mehr unter Druck geraten.

Von Druck will die Löbauer Händlerin Ines Hanke aber nichts wissen. „Dass Leute im Internet kaufen, kann man nicht aufhalten“, sagt sie. Um gegen die übermächtig erscheinende Konkurrenz aus dem Internet zu bestehen, müsse man sich eben etwas einfallen lassen. Frau Hanke setzt dabei auf Werbung, Wiedererkennungswert und natürlich Beratung. „Kunden können sich bei mir auch mal das Herz ausschütten. Im Internet ist es da schon unpersönlicher“, sagt sie.

Dass einige Leute dennoch lieber per Mausklick bestellen, anstatt zum Händler zu gehen, hat Doreen Dreßler vom gleichnamigen Ebersbacher Schuhhaus ausgemacht. „Online zu bestellen spielt eine große Rolle“, sagt sie, möchte aber nicht klagen. Stammkunden würden nach wie vor die Treue halten. „Sie mögen die Beratung und den persönlichen Kontakt“, so Frau Dreßler. Als Belohnung werden alle Stammkäufer zweimal im Jahr, bei einem Glas Sekt und Schnittchen, zu einem gemeinsamen Schuhabend eingeladen.

Das soll den Zusammenhalt stärken. „Dafür fahren wir aber keine großen Werbeaktionen“, sagt die Inhaberin des Schuhhauses. Im Neugersdorfer Schuhhaus Brandt hat Chefin Grit Heine sogar Verständnis für Online-Besteller: „Wenn man mal etwas im Handel nicht bekommt, kann man auch mal im Internet nachsehen“, sagt sie. Dennoch wünscht sie sich, dass wieder mehr im Ort eingekauft wird. Zu ihren Kunden zählen vor allem ältere Leute. „Die junge Generation fehlt“, sagt die Händlerin.

Mario Kellner versucht dagegen, mit einem etwas gewagten Sortiment, Jung und Alt zu begeistern. „Ich kaufe immer besondere Schuhe ein“, sagt der gelernte Schuhmacher aus Oderwitz. Das scheint zu funktionieren: Kellner betreibt vier Läden in Oderwitz, Bautzen, Görlitz und Zittau. Die Konkurrenz aus dem Internet beeindruckt ihn wenig. Kellner kennt viele Einkäufer großer Firmen. „Sie setzen auf Standardware. Ich nicht. Wir Einzelhändler müssen uns durch unser Angebot profilieren“, sagt er. Das klappt insgesamt gut. Keiner der Befragten will über das Duell mit dem Internet klagen. Deswegen ist klar: Eins zu null für die Händler aus Löbau und Umgebung.

zur Startseite