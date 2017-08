Mustertribüne im DDV-Stadion genehmigt Das Fußballstadion von Dynamo Dresden soll aufgestockt werden. Jetzt soll getestet werden, ob der beabsichtigte Anbau möglich ist.

Durch die aufgesetzten Tribünen - hier auf ersten Visualisierungen vom Mai - würde das DDV-Stadion noch steiler werden. © BAM Sports GmbH/phase10

Die Pläne zu Erweiterung des DDV-Stadions nehmen immer mehr Gestalt an. Wie die Stadt bestätigte, hat das Bauaufsichtsamt genehmigt, eine Mustertribüne zu errichten. Die Kosten dafür beliefen sich laut Antrag auf etwa 80 000 Euro.

Mit der Erweiterung soll die Kapazität des Stadions von jetzt 32 000 Zuschauern auf etwa 45 000 steigen. Es wäre damit auch für Spiele der Nationalmannschaft geeignet. Weil es um das Stadion kaum freie Flächen gibt, muss in die Höhe gebaut werden. Und auch das an nur drei Seiten. Am Großen Garten soll die Stadionhöhe nicht verändert werden.

Plänen zufolge sollen an den aufgesetzten Tribünen die Sitzplätze jedoch noch steiler angeordnet werden, als sie es im DDV-Stadion ohnehin schon sind. Möglicherweise wird es damit der steilste Fußballtempel Europas, was vor allem bei vollem Stadion die Atmosphäre weiter befeuern könnte. Und weil es einen solch steilen Tribünenbau offensichtlich nirgendwo gibt, wird jetzt getestet, „wie sich das anfühlt“, wie Ronny Erfurt vom Architekturbüro Phase 10 sagte. Neben der Steilheit gehe es dabei unter anderem um die Anordnung der Sitzplätze sowie die Gestaltung der Zugänge für die Zuschauer, die sogenannten Mundlöcher.

Die Mustertribüne ist nur 16 Sitzplätze breit und 4 Reihen hoch. Mit deren Aufbau soll schon in wenigen Wochen begonnen werden, sagt Erfurt. Sie kann dann bis Ende nächsten Jahres begutachtet werden. Erfurt zufolge gibt es Interessenten auch aus anderen Städten, die sich das Bauwerk ansehen wollen.

Mit der Mustertribüne könnte sich entscheiden, ob der angedachte Stadionausbau so überhaupt genehmigt werden kann. Zu dessen möglichen Kosten konnte Erfurt nichts sagen. Unbestätigte Angaben, die kursieren, schwanken zwischen 25 Millionen Euro bis 40 Millionen Euro. Ebenso unklar ist, wie eine Finanzierung aussehen könnte. Dynamo und die Stadt werden sich daran vermutlich kaum beteiligen wollen.

Der Ausbau des Stadions könnte sich für die Betreibergesellschaft womöglich dennoch lohnen. Denn neben höheren Einnahmen durch mehr Zuschauer kann sie mit zusätzlichen Erlösen durch die Aufstockung teurer VIP-Plätze für die prominenteren Besucher rechnen. Zudem könnte es weitere Einnahmen durch zusätzliche Werbeflächen geben, die dann auch entstehen würden.

zur Startseite