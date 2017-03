Muss Straße wieder aufgerissen werden? Die Pulsnitzer Rietschelstraße soll bis Jahresende saniert werden. Doch die Bagger rollen offenbar danach bald wieder an.

Die Pulsnitzer Rietschelstraße soll bis Jahresende saniert werden. © dpa

Bis zum Ende des Jahres soll die Rietschelstraße in Pulsnitz saniert werden. Aber wohl schon jetzt steht fest, dass die neue Straße danach wieder aufgegraben werden muss. Dass das einen Aufschrei geben wird, steht für die Stadtverwaltung fest. Auch dort ist man nicht begeistert von dieser Situation. Die Bauarbeiten sind umfangreich. Regenwasserkanäle und Trinkwasserleitungen werden verlegt. Die Stadt war auch an Gas- und Stromversorger herangetreten, um möglichst in einem Aufwasch alle Medien zu verlegen, um zu vermeiden, dass wieder aufgegraben werden muss. Allerdings scheiterte die Stadt mit ihrem Vorstoß, schon während der kommenden Bauarbeiten auch für das schnelle Internet vorzusorgen. Und die entsprechenden Rohre gleich mit zu verlegen. Der Landkreis sehe keinen Weg dafür, das mit zu erledigen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Ausschreibung für den Breitbandausbau durch den Kreis laufe derzeit. Und es stehe eben noch nicht fest, welcher Anbieter den Zuschlag bekomme. Es gebe unterschiedliche Technologien für den Breitbandausbau, so die Begründung aus Bautzen. Es wäre ein Risiko, auf Verdacht Rohre zu verlegen. Es sei dennoch schwer begreifbar und auch schwer vermittelbar, so Bürgermeisterin Barbara Lüke, dass die neue Straße bald wieder aufgerissen werden muss. (SZ/ha)

