Muss Meißen auf die Mietpreisbremse treten? Die Wohnungsgesellschaft SEEG soll preiswert vermieten und gleichzeitig hochwertig sanieren. Nicht überall gelingt der Spagat.

Am Albert-Mücke-Ring saniert die SEEG gerade einen Wohnblock, um die Bedingungen für Mieter zu verbessern. Die müssen dafür tiefer in die Tasche greifen. Das sieht der Mieterverein Meißen und Umgebung kritisch. Foto: Claudia Hübschmann © Claudia Hübschmann

Die Arbeiten an der Fassade des einst ruinösen Hauses an der Siebeneichener Straße 45 führen die Stadtentwicklungsgesellschaft SEEG und die Riße Bau GmbH zügig voran. Nach dem Sommer könnten die ersten neuen Mieter einziehen. Hinter dem Altbau wachsen drei Reihenhäuser mit maximal zwei Stockwerken in die Höhe. Das einst verwilderte Gebiet, das ist schon jetzt zu erkennen, wird ein Schmuckstück mit tollem Blick auf die Elbe. Das Ganze hat seinen Preis. Mindestens 1,2 Millionen Euro investiert die städtische Wohnungsgesellschaft. Das erste Neubauprojekt bleibt aber nicht das einzige, wird in den nächsten Jahren durch ein wesentlich umfangreicheres am Kalkberg, Zaschendorfer Straße ergänzt.

Die gerade erst bis 2022 bestätigte Geschäftsführerin Birgit Richter wird nicht müde zu betonen, dass es für hochwertig sanierte und gut ausgestattete Wohnungen eine steigende Nachfrage gibt. Diese kosteten dann schnell mal sieben oder acht Euro für den Quadratmeter, was für Meißen einem bisher kaum gekannten Mietpreisniveau entspricht. Dennoch, so Richter, befänden sich nach Analysen der Seeg von den rund 2 150 Wohnungen fast 59 Prozent in einem Preissegment, das theoretisch für Empfänger von Arbeitslosengeld II bezahlbar ist. Bei Vierraum-Wohnungen für Familien liege der Anteil immerhin noch bei 47 Prozent. Momentan gibt es – vor allem im Vergleich mit Dresden oder Radebeul – noch viel preisgünstigen Wohnraum. Gegen die Tendenz zur Teuerung kommt die SEEG allerdings kaum an. Gerade dort, wo neu gebaut wird, kann wegen der derzeitigen Baupreise kaum unter sieben Euro vermietet werden.

Mit Sorge beobachtet der Mieterverein Meißen und Umgebung e.V. die Entwicklung und äußerst öffentlich Kritik. So auch jetzt. Nach Angaben des Vorsitzenden Eyk Schade seien die Nettokaltmieten in Meißen seit 2009 im Durchschnitt bis zu 40 Prozent gestiegen. Das hätten „eigene Recherchen“ ergeben. „Inzwischen ist das Wohnungsangebot nicht mehr nur für sozial Schwächere und Familien mit Kindern, sondern auch für Normalverdiener knapp und unzureichend“, so Schade.

Er erwarte daher, dass die SEEG nicht nur teuer saniert, „sondern im Niedrigpreissegment bis fünf Euro pro Quadratmeter Wohnungen vorhält“. Außerdem kritisiert Schade, dass der städtische Vermieter der teuerste in der Stadt ist.

Aber stimmt das auch? Und wenn ja, muss dieser Fakt nicht im Zusammenhang mit den aufwendigen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Stadtgebiet gesehen werden? Schon Anfang des Jahres hatte Birgit Richter beklagt, dass das Bild der Arbeit der SEEG in der Öffentlichkeit verzerrt sei. Das führte sie auf die stark beworbenen Wohnungen mit Preisen über sechs Euro pro Quadratmeter zurück.

„Dass diese aber nur zehn Prozent unseres Bestandes ausmachen und wir für Instandhaltungen 15 Euro pro Quadratmeter investieren, wird häufig übersehen.“ Hier hält Schade allerdings dagegen: „Arbeiten wie jetzt im Wohngebiet Fellbacher Straße und Albert-Mücke-Ring sind uneffektiv und bringen für die Mieter außer Lärm- und Schmutzbelästigung nur eine Mieterhöhung.“ Allgemein, so scheint es, gibt sich der Mieterverein mit Verweisen der SEEG auf wirtschaftliche und demografische Zwängen nicht zufrieden.

Es ist der grundsätzliche Trend zu höheren Mieten, der den Vorsitzenden Eyk Schade protestieren lässt. Tatsächlich kosten Wohnungen in Meißen laut dem Portal Immo Welt im Mai 2017 im Durchschnitt 6,12 Euro pro Quadratmeter und damit fast einen Euro mehr als in Riesa (5,18 Euro), 60 Cent mehr als in Freital (5,52 Euro) und 1,26 Euro mehr als in Döbeln (4,76 Euro). „Ich fordere daher von der Stadt unverzüglich eine wirksame Mietpreisbremse zu beschließen und wieder einen Mietspiegel zu erstellen“, sagt Eyk Schade. Der Letzte ist Ende 2016 ausgelaufen. Er war gültig seit Anfang 2013. Der maximale Mietpreis pro Quadratmeter damals: 6,97 Euro.

zur Startseite