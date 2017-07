Muss Gohrischs Bürgermeister gehen? Einige Gemeinderäte sehen Heiko Eggert als nicht mehr tragbar für die Gemeinde an. Sie wollen seine Abwahl.

Gohrischs Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) wird bei der nächsten außerordentlichen Sitzung des Gemeinderates nicht dabei sein. Dort soll nämlich ein Abwahlverfahren gegen ihn eingeleitet werden. © Norbert Millauer

Schon länger kriselt es zwischen Gohrischs Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) und einem Teil der Gemeinderäte. Die hohen Abwassergebühren in Cunnersdorf, der umstrittene weil teure Kita-Neubau in Papstdorf und schon lange ausstehende Beschlüsse trugen dazu bei.

Nun ist offenbar das Fass kurz davor, überzulaufen. Ein Amtsenthebungsverfahren steht Heiko Eggert ins Haus. Der stellvertretende Bürgermeister Dieter Gemser hat für den 3. August eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderats angesetzt. Auf der Tagesordnung steht nur ein Beschluss: die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Bürgermeister.

Als Grund wird im Beschluss laut Heiko Eggert ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis zwischen Teilen des Gemeinderats und ihm, dem Bürgermeister, angegeben. Eggert sagt jedoch, er sei nicht für das Vertrauensverhältnis zuständig, sondern für die Bürger der Gemeinde und deren Anliegen. Er habe bereits mit einem solchen Verfahren gerechnet, sagt er. Heiko Eggert vermutet, dass eine seiner Aussagen im Gohrischer Anzeiger vom 19. Juli der letzte Tropfen in das volle Fass war. Dort hatte er geschrieben, dass eine Abwassergebühr von 4,35 Euro daran scheiterte, dass eine Mehrheit der Gemeinderäte die Kalkulation erneut prüfen lassen wollte. Davon hätten sich einige Gemeinderäte eventuell auf den Schlips getreten gefühlt. Das Thema Abwasser beschäftigt Heiko Eggert seit seinem Amtsantritt. Er habe die Angelegenheit von seinen Vorgängern übernommen, sei selber schuldlos. „Ich habe versucht, zu heilen, was zu heilen war“, sagt Heiko Eggert. Doch man könne eben vor allem in Sachen Abwassergebühren nicht alles, was zu Beginn schief lief, aufklären.

Um das Abwahlverfahren einzuleiten, müssen laut Sächsischer Gemeindeordnung mindestens drei Viertel der Gemeinderäte dafür stimmen. Ist dann ein offizieller Abstimmungstag festgelegt, liegt es an den Bürgern. Stimmen mindestens 50 Prozent der wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde für die Abwahl, ist Heiko Eggert aus seinem Amt gewählt. Hat der Gemeindewahlausschuss dieses Ergebnis festgestellt, muss dann innerhalb von vier Monaten neu gewählt werden, so Thomas Obst, Amtsleiter des Kommunalamtes im Landratsamt.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats, 3. August, 18.30 Uhr, im Gemeindesaal Gohrisch

