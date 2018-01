Muss Fasching immer gleich sein?

zurück Bild 1 von 2 weiter Frank Häschke (links) vom Berthelsdorfer Karnevals-Club liebt den klassischen Oberlausitzer Karneval mit Funkengarde und verkehrtem Ball. Jens Gramann organisiert in Oberseifersdorf hingegen eine Art sechste Jahreszeit: Sowohl die Art des Feierns als auch die Zeit fallen aus der Rolle – Fasching ist es trotzdem, sagt er. Fotos: Matthias Weber © Matthias Weber Frank Häschke (links) vom Berthelsdorfer Karnevals-Club liebt den klassischen Oberlausitzer Karneval mit Funkengarde und verkehrtem Ball. Jens Gramann organisiert in Oberseifersdorf hingegen eine Art sechste Jahreszeit: Sowohl die Art des Feierns als auch die Zeit fallen aus der Rolle – Fasching ist es trotzdem, sagt er. Fotos: Matthias Weber



Berthelsdorf mag es traditionell – zumindest beim Karneval. Den feiert man im Herrnhuter Ortsteil nämlich nach traditionellem Oberlausitzer Rezept und mit Erfolg. Präsident Frank Häschke ist jedenfalls davon überzeugt, dass die jahrzehntealten Traditionen noch immer genügend Anziehungskraft besitzen, um Faschingsfans nicht nur aus dem Ort anzuziehen. „Meine Vereinskollegen wissen, dass ich zu diesen Traditionen stehe“, sagt er.

Deshalb gibt es in Berthelsdorf auch nach wie vor Funkengarde und Prinzenpaar. „Das ist auch bei der Jugend noch immer etwas Besonderes“, bestätigt der Karnevalsfan. Ein unbedingtes Muss beim Berthelsdorfer Karnevals-Club ist auch die Saalschlacht. Was martialisch klingt, kann in der Tat am nächsten Tag schmerzliche Folgen haben, sagt Frank Häschke. Eine halbe Stunde körperliche Ertüchtigung am Stück mit Liedern wie „Laurentia“, „Das kommt vom Rudern“ bis zur klassischen Polonaise kann am nächsten Tag schon zu einem barbarischen Muskelkater führen. Aber ohne Saalschlacht fehle eben etwas.

Nicht fehlen dürfen auch die Klassiker wie der Nachtwäscheball oder auch der Verkehrte Ball. Vor allem Letzterer – wo Männer in Stöckelschuhen und Damen in Männerkluft erscheinen – hat seine Fans. „Überhaupt haben wir festgestellt, dass die Lust am Kostümieren wieder zugenommen hat“, sagt Häschke. Und noch ein Phänomen ist ihm aufgefallen: „Die Leute fragen mitunter, für welchen Ball die meisten Karten verkauft sind, zu dem wollen sie dann gehen“, sagt er. Das heißt: Viele Gäste machen eine gute Stimmung und somit auch Lust auf Fasching. Dabei haben die Berthelsdorfer die Anzahl ihrer Bälle von fünf auf vier reduziert und verkaufen seitdem sogar mehr Karten als zuvor.

Vielleicht ist die neue Lust am Fasching auch ein Zeichen dafür, dass die alten Rezepte nach wie vor funktionieren, überlegt Häschke. Dass Durststrecken nicht immer etwas mit genereller Karnevalsmuffelei zu tun haben, liegt für ihn auf der Hand. Nach der Wende war das Interesse deutlich geringer. „Aber da hatten viele Leute andere Sorgen“, erinnert sich Häschke. Inzwischen ist die Lust am Frohsinn wieder da: Ab 27. Januar geht es in Berthelsdorf rund.

Oberseifersdorf feiert einen besonderen Fasching. Völlig anders und zu einer anderen Zeit. Das, was im Frühjahr 1996 begann, ist längst über die Ortsgrenze hinaus zum Kult geworden und kann nicht geändert werden. Da sind sich die Macher und die Fans des Seifersdorfer Faschings einig. Wer dort hingeht, weiß genau, was ihn erwartet. Ein super Programm, das auf den Ort zugeschnitten ist und die Lachmuskeln strapaziert. Es gibt zwar weder Elferrat noch Funken, dafür aber oft ein Männerballett. Der Fasching wird im Jugendklub gefeiert. Die Container für den Klub wurden 1995 aufgestellt. „Ein Jahr später bin ich gefragt worden, ob ich dort nicht ein bisschen Faschingsmusik mit ein paar Einlagen für eine Rentner-Veranstaltung machen könnte“, erinnert sich Organisator Gerd Semdner. Das ist so gut angekommen, dass es im Herbst für die Jüngeren nachgeholt wurde.

Inzwischen hat der 63-Jährige nicht mehr den Hut für den Oberseifersdorfer Fasching auf. Das macht nun Jens (Jäcky) Gramann. Bis heute sind sie kein Verein. Mit etwa 30 Mitstreitern dennoch eine starke Truppe. Während die Faschingsvereine ringsum jetzt zu ihren Veranstaltungen einladen, tüfteln sie gerade über ihr Programm. Denn ihre Saison beginnt erst, wenn die fünfte Jahreszeit Geschichte ist. In diesem Jahr am 9. März für die älteren und am Tag darauf für die jüngeren Narren. Das hängt mit der ersten Veranstaltung 1996 zusammen. Die Saison klingt dann am 16. und 17. November aus, wenn traditionell Faschingsvereine die neue eröffnen.

In einer kleinen Runde haben sie in dieser Woche zum ersten Mal über das neue Programm gesprochen. „Wenn der Zauber aus Tausend-und-einer-Nacht im Schanzbergtal erwacht“ heißt das Thema. Jäcky hat wieder das Grundgerüst für die Geschichte ausgetüftelt. Gemeinsam mit Axel Schröter, Stefan Franz und ein paar anderen arbeitet er nun daran. Wieder können sich die Seifersdorfer auf schöne Einlagen freuen. 25 Leute haben 2017 beim Programm mitgespielt. Kostüme und die Kulisse machen sie alles selber. Wenn es um Fasching geht, sind sie nicht ganz normal, sagen sie selber. Aber die Leute lieben das. Ihre vier Veranstaltungen sind jedes Jahr ausverkauft. „Wir machen Faschings vom Dorf fürs Dorf “, sagt Jens Gramann.

zur Startseite