Muss er doch Strafe zahlen? Ein Döbelner Unternehmer ficht das Urteil des Landgerichts an. Die Gründe muss er erläutern. Die Frist dafür läuft in Kürze ab.

Bis Freitag hat der Rechtsbeistand eines Döbelner Unternehmers Zeit, die Gründe für die Anfechtung des Urteils des Chemnitzer Landgerichts (LG) darzulegen. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 270 000 Euro zahlen. Das passte ihm aber nicht. „Die Zusendung des fertiggestellten Urteils wurde am 7. März verfügt und die Begründungsfrist beträgt einen Monat“, so Marika Lang, Sprecherin des LG.

Der Unternehmer aus Döbeln war wegen Versicherungs- und Subventionsbetruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen zu je 900 Euro, sprich zur Zahlung von 270 000 Euro, verurteilt worden. Dem deutschen Staatsbürger wird vorgeworfen, für eine nach einem Brand in seiner Firma angeschaffte und in einem anderen Unternehmen aufgestellte Maschine unrechtmäßig Geld von der Versicherung in Anspruch genommen zu haben. Auch Module einer Photovoltaikanlage, die nach dem Brand gereinigt und wiederverwendet wurden, soll er als neu ausgegeben und so eine Förderung beantragt und erhalten haben. Diese stand ihm jedoch nicht zu.

In erster Instanz war ihm wegen Versicherungs- und Subventionsbetruges am Amtsgericht Chemnitz der Prozess gemacht worden. Der Richter fällte zwei Urteile: Vom Vorwurf des Versicherungsbetrugs war der Mann freigesprochen worden, vom Subventionsbetrug nicht. Der Döbelner sollte 120 Tagessätze á 300 Euro zahlen. Das war der Staatsanwaltschaft zu wenig. Sie ging in Berufung.

Liegt bis Freitag eine Begründung des Unternehmers gegen das Urteil des Landgerichtes vor, dann werde dieses vom Oberlandesgericht Dresden überprüft, sagte Marika Lang. Gibt es keine Beanstandungen durch das OLG, wird das Urteil rechtskräftig. Ist dem nicht so, wird das Urteil aufgehoben. Der Fall geht an das LG zurück und muss dort vor einer anderen Kammer neu verhandelt werden. (DA/sol/rt)

