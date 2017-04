Muss die christliche Grundschule zahlen? Wie an städtischen Einrichtungen auch passen in der ehemaligen Schillerschule Brandwachen auf, dass nichts Feuer fängt. Jetzt geht es darum, wer die Kosten trägt.

Die Stadtverwaltung will sich die Kosten für die Brandwache in der christlichen Grundschule, ehemals Schillerschule, nicht rückerstatten lassen: „Die Verwaltung wird dem Stadtrat vorschlagen, die Kosten nicht beim Verein geltend zu machen – aus Gründen der Gleichbehandlung“, teilte Stadtsprecher Uwe Päsler mit.

Der Vorsitzende des Schul-Trägervereins, Johann Stein, kann nach dieser Nachricht aufatmen: „Wir sind froh und dankbar. Das ist auch eine Art der Wertschätzung für unsere Arbeit.“ Der Verein habe zuvor rechtliche Schritte prüfen lassen, um der Zahlung zu entgehen. Aber dies ist nun wohl nicht mehr nötig.

Laut Stadtverwaltung wurde der Einsatz der Brandschutzwachen nun noch einmal verlängert – bis zu den Sommerferien. Auch in zwei anderen Grundschulen stehen seit Ende 2016 städtische Mitarbeiter mit Brandschutzausbildung bereit. Dies ist aus Sicht der Landesdirektion nötig, weil der Brandschutz an den Standorten nicht gewährleistet ist. Alle betroffenen Gebäude sind vom Bautyp Dresden, ein Standard-DDR-Schultyp. Im Originalzustand entspricht dieser nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen, da der Rauch im Brandfall ins Treppenhaus ziehen würde – und damit in den einzigen Fluchtweg. Mittelfristig denkt der Trägerverein der christlichen Grundschule darüber nach, das Domizil an der Schillerstraße zu sanieren, ein anderes Gebäude zu mieten oder einen Neubau in Angriff zu nehmen. „Das ist aber noch ein weiter Weg“, so Johann Stein.

zur Startseite