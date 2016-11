Muss der Tafel-Chef jetzt gehen? Im Verein rumort es kräftig. Ein Vorwurf: Vorstand Andreas Schönherr soll Lebensmittel an nicht hilfsbedürftige Menschen verschenken.

Tafelchef Andreas Schönherr steht wie seine Vorgängerin Edith Franke unter Beschuss aus den eigenen Reihen. © Sven Ellger

Laute Partys, Kuchen für Nicht-Bedürftige, Schlamperei mit der Kasse: Dresdens Tafelchef Andreas Schönherr muss sich derzeit heftige Vorwürfe von Vereinsmitgliedern anhören. Für den 30. November ist eine außerordentliche Versammlung anberaumt worden.

Vor dem Treffen geht Schönherr in die Offensive und versucht, die Vorwürfe gerade zu rücken. „Ja, jeden Sonntag dürfen ab 15 Uhr alle Anwesenden ohne Prüfung der Hilfsbedürftigkeit kostenfrei die Gemüse-, Obst- und Backwarenreste der vergangenen Woche mit nach Hause nehmen“, schreibt er in einer Stellungnahme. Der Andrang sei enorm. Überwiegend seien Menschen aus anderen Herkunftsländern zu Gast, die unter der Woche Tafelkunden sind. Aber, so Schönherr: Es könne mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich Menschen mit einem Einkommen oberhalb der Bedürftigkeitsgrenze nicht an den Lebensmitteln bedienen, solange der Andrang darauf nicht nachgelassen hat.

Am Ende des Tages würden die Speisen ohnehin zur Tierfutterverwertung abgeholt. „Produkte, die am kommenden Montag noch ausgegeben werden können, werden für die kostenfreie Mitnahme ohne Prüfung der Hilfsbedürftigkeit nicht bereitgestellt“, sagt er.

Auch den Vorwurf, laute Partys zu veranstalten, während draußen arme Menschen frieren, möchte er so nicht stehen lassen. Jeden Sonntag werde gemeinsam gekocht. Donnerstags- und freitagabends sind ausdrücklich Studierende und Azubis zur Late-Night-Tafel bis 20.30 Uhr zur Spätausgabe eingeladen. Dort gilt die übliche Einkommensgrenze von 1 200 Euro im Monat – mit Nachweis.

Tafel zahlte Darlehen aus

Dabei werde auch „junge“ Musik gespielt. „Gute Laune, Feiern und Tanzmusik stehen den Tafelgrundsätzen nicht entgegen“, so der Vorsitzende. Mit zusätzlichen Angeboten würde der Verein die soziale und kulturelle Teilhabe der Menschen mit niedrigem Einkommen stärken. „Es gibt gar keinen Grund, die neuen Veranstaltungen abzusagen oder zeitlich zu verlegen“, sagt Schönherr der Sächsischen Zeitung. „So wie die Tafeln wahrgenommen werden, ist das eine verklärte Vorstellung der Vergangenheit. Eine Bedürftigkeitsrhetorik, die viele Jahre gepflegt worden ist.“

Mitglieder werfen Schönherr außerdem vor, Vereinsgeld zu veruntreuen. Er betont, die finanzielle Lage der Tafel sei derzeit sehr gut. Es gebe keine offenen Rechnungen. „Dies ließ es auch zu, mehreren Vereinsmitgliedern zinsfreie Darlehen zu gewähren.“ Bereits in der Vergangenheit wären Darlehen als sogenannte „Überbrückungshilfen“ gewährt worden, unter anderem für Kfz-Reparaturen, Wohnungsmieten oder eine Kur.

Dabei räumt der Tafelchef ein, selbst Darlehen erbeten zu haben. Es geht um fast 15 000 Euro. Dafür sei etwa der Hauskauf einer Familie mit autistischen Kindern finanziert worden. Ein weiteres Darlehen habe geholfen, eine Familie vor dem Ruin zu bewahren, nachdem sie von der Jobagentur sanktioniert worden war. Zwei Vorstandsmitglieder hätten der Geldausgabe zugestimmt, daher wären die Darlehen rechtlich zulässig. Zu seinem persönlichen Vorteil habe Schönherr nie Geld verlangt.

Erst im vergangenen Jahr war wieder etwas Ruhe bei der Dresdner Tafel eingekehrt. Im Mai hatte sich Gründerin Edith Franke verabschiedet und den ehrenamtlichen Job an Schönherr übergeben. Schon Monate zuvor hatten Mitarbeiter ihr einen tyrannischen Arbeitsstil vorgeworfen. Manche verließen die Tafel damals freiwillig, mehreren langjährigen Wegbegleitern kündigte Franke. Nachdem sie den Staffelstab übergeben hatte, kritisierte sie die Arbeit ihres Nachfolgers in aller Öffentlichkeit. Vor allem, dass für ausgegebene Lebensmittel ein kleiner Beitrag verlangt wird, stieß der ehemaligen Chefin auf.

„Ich klebe nicht an meinem Stuhl“

Nun ist Schönherr in einer ähnlichen Lage: Er hat zwei Mitarbeiter freigestellt, wegen Täuschung und Unehrlichkeit, so die Begründung. Außerdem sollen Tafel-Interna einer „pegidanahen Person“ zugespielt worden sein. Zu Frankes Zeiten sei es darum gegangen, dass einige Menschen grundsätzlich mehr Macht im Verein wollten, schätzt Andreas Schönherr ein. Heute empfinde er die Reibereien als einen Generationenkonflikt, bei dem Mitglieder einfach unterschiedlicher Auffassung über die Ausrichtung des Vereins sind.

Mit einer Abwahl des Vorstandes rechnet der Vorsitzende am 23. November nicht. Er schätzt, dass etwa 80 Prozent der Mitglieder hinter ihm stehen. „Ich hoffe, dass bald wieder Ruhe einkehren wird“, sagt er. „Aber ich klebe auch nicht an meinem Stuhl.“

zur Startseite