Muss Albertowski zurück ins Amt? Der Gemeinderat wurde im Dezember vorzeitig entlassen. Dagegen hat der Bürgermeister Protest eingelegt.

Im Rathaus von Ottendorf wird sich der Gemeinderat mit dem Fall beschäftigen. © Thorsten Eckert

Ottendorf-Okrilla. Eigentlich wollte Kai Albertowski keine weiteren Einladungen zu einem Ottendorfer Gemeinderat erhalten. Dennoch hat Bürgermeister Michael Langwald dem CDU-Politiker eine Einladung für die kommende Sitzung am Montagabend zugeschickt. Denn ein wichtiger Punk auf der Tagesordnung betrifft den Rechtsanwalt aus Medingen.

Eigentlich haben seine Ratskollegen Kai Albertowski in der letzten Gemeinderatssitzung des vergangenen Jahres vorzeitig entlassen. Ausschlaggebend war ein Antrag des ehrenamtlichen Politikers. Er könne sich eine weitere Zusammenarbeit mit Bürgermeister Michael Langwald einfach nicht vorstellen und hat daher um vorzeitige Entlassung gebeten. Der Gemeinderat hat dem Wunsch mehrheitlich stattgegeben. Allerdings hat Ottendorfs Gemeindeoberhaupt nun Protest gegen den Beschluss eingelegt, weil Langwald der Meinung ist, dass die gefällte Entscheidung rechtswidrig ist. Es würde kein wichtiger Grund für die Niederlegung des Mandats vorliegen. Deshalb muss sich der Gemeinderat am Montagabend, dem 8. Januar, in der ersten Sitzung des neuen Jahres erneut mit dem Antrag von Kai Albertowski beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. (ste)

