Muslime suchen das Gespräch Eine islamische Gemeinschaft plant eine Informationskampagne im Landkreis. Ohne Koranverteilung.

Mit einem Flyer gegen Ängste, Sorgen und Vorurteile: Ahmadiyya-Sprecher Mohammad Dawood Majoka, der Dresdner Imam Tariq Riaz Mazhar und Organisator Zaheer Ahmed (v.l.) gehen auf Interessierte im Landkreis zu. Sie planen auch ein Gesprächsforum in Pirna zum Thema Islam und Frieden. © Dirk Zschiedrich

Wer sich im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge über den Islam informieren möchte, hat kaum eine Möglichkeit, dies aus erster Hand zu tun. Begegnungen mit Flüchtlingen, die vor allem aus Syrien und dem Irak stammen, sind möglich – doch wegen Sprachbarrieren zumeist schwierig.

Nun will eine kleine islamische Gemeinschaft die Lücke füllen. Die Ahmadiyya Muslim-Gemeinschaft Deutschland startet eine Informationskampagne im Landkreis. Der Sprecher der Organisation, Mohammad Dawood Majoka aus Frankfurt am Main, sagt: „Insbesondere in den letzten Jahren begegnet man in Deutschland vielen Vorurteilen, Ängsten und Sorgen im Zusammenhang mit dem Islam .“ Dem soll mit der Kampagne entgegengetreten werden. „Wir Muslime gehen von uns aus auf die Bevölkerung zu.“

Die Anhänger der Gemeinschaft beziehen sich nicht nur auf den Koran, sondern auch auf den Reformer Mirza Gulam Ahmad (1835 bis 1908), der in Indien lebte. Sie lehnen Extremismus ab und halten Werte wie Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung von Mann und Frau hoch. In Deutschland wird auf Deutsch gepredigt, die Imame werden hier ausgebildet.

Aus der Loyalität gegenüber dem Staat heraus sieht Majoka eine bürgerliche Pflicht darin, für Frieden einzutreten. So entstand bereits vor einem Jahr die Kampagne „Muslime für Frieden“, die jetzt in die neue Aktion „Wir sind alle Deutschland“ übergeht.

Dafür steht Ahmadiyya zurück 1 von 5 weiter Die Ahmadiyya Muslim-Gemeinschaft hat ihren Ursprung in Indien. Sie beruft sich auf den Islam in seiner sunnitischen Ausprägung und den Reformer Mirza Gulam Ahmad. Die Bewegung steht unter anderem für die Trennung von Staat und Religion, Loyalität für das jeweilige Heimatland, für Religionsfreiheit, aber auch für die Freiheit, frei von einer Religion zu sein, sowie für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. In Deutschland hat Ahmadiyya 45000 Anhänger in 250 Gemeinden. Damit ist sie eine kleine Minderheit. Schätzungsweise leben in der Bundesrepublik 4,5Millionen Muslime. Weltweit soll der Anteil ebenfalls bei rund einem Prozent liegen. Ahmadiyya ist seit 1923 in Deutschland präsent und bildet hier ihre Imame aus. Als einzige muslimische Gemeinschaft in Deutschland hat Ahmadiyya den Status einer Körperschaft des Öffentlichen Rechts – so wie die Katholische Kirche, die Evangelische Kirche und die jüdischen Gemeinden. Im Kreis leben zwei Ahmadi-Familien, sie gehören der Gemeinde in Dresden an, wo es einen Gebetsraum gibt. (SZ) Quelle: Ahmadiyya Muslim Jamaat Dt.

Am 5. August in Pirna

Viel haben sich Majoka und seine Mitstreiter vorgenommen. Sie planen ganz Deutschland Landkreis um Landkreis zu bereisen, ihre Sicht auf den Islam zu erklären und Fragen von Interessenten zu beantworten. „Die bisherige Resonanz war sehr gut. Viele haben so den ersten Kontakt mit Muslimen gehabt“, sagt der Sprecher mit Blick auf die Erfahrungen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. In Sachsen war die Gemeinschaft unter anderem im Juli in Meißen unterwegs.

Vor der Veranstaltung der Reformbewegung gab es dort – vor allem in den sozialen Netzwerken – deutliche Kritik, dass so etwas in der Innenstadt nichts zu suchen hätte. In Pirna will Ahmadiyya am Sonnabend, 5. August, in der Fußgängerzone in der Innenstadt Flyer verteilen – aber keine Koranexemplare. Nach und nach besuchen dann die Ehrenamtlichen innerhalb von zwei, drei Wochen alle Orte im Landkreis, wollen mit Einheimischen ins Gespräch kommen und ihren Flyer verteilen. „Wir möchten zwar auch, dass Muslime, die hier leben, unsere Gedanken kennenlernen und aufnehmen“, sagt Majoka – doch das zählt nicht zu den Zielen dieser Kampagne. Vielmehr geht es um die Nichtmuslime.

Als Abschluss ist eine Infoveranstaltung samt Gesprächsforum in Pirna geplant. Es werde dabei um Themen gehen wie Islam und Frieden. Und dann möchte die Gemeinschaft auch noch ein Zeichen setzen. „Wir wollen in Pirna einen Friedensbaum pflanzen“, sagt Majoka. Der steht dafür, dass gutes Zusammenleben Früchte trägt. Termine für die Infoveranstaltung und die Baumpflanzung gibt es noch nicht.

zur Startseite