Muslime lernen Weihnachten kennen Auch in den Asylheimen in Friedersdorf und Löbau werden weihnachtliche Bräuche gefeiert – aber schon am Freitag.

Gespannt schauen die Kinder im Asylbewerberheim in Friedersdorf, was der Weihnachtsmann ihnen zur Weihnachtsfeier mitgebracht hat. Als Muslime kannten ihn viele von ihnen vorher noch gar nicht. © Rafael Sampedro

Aus ihren Heimatländern kennen die Kindern den Weihnachtsmann nicht. Doch in der Schule haben sie vom bärtigen Alten, der Geschenke bringt, gehört. Auch ein kleiner Weihnachtsbaum schmückt das Foyer in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Friedersdorf. 45 Menschen leben hier momentan. Alles Familien mit Kindern. Sie kommen unter anderem aus Syrien, dem Libanon und Irak. Neuerdings sind auch türkische Bewohner in Friedersdorf untergebracht. Grund dafür ist die politische Lage im Land, wie eine DRK-Mitarbeiterin erzählt. Das DRK Löbau betreibt die Einrichtung. Vor allem die Jüngsten staunen beim Spaziergang durch den Ort jetzt über die vielen schön geschmückten Fenster, die Lichter und die Schwibbbögen. „Da kommen viele Fragen nach der Bedeutung des Weihnachtsfestes auf“, ist die Erfahrung der Sozialarbeiterin. Wobei einige der Bewohner das christliche Fest kennen. Manche Moslems lebten in unmittelbarer Nachbarschaft mit Christen. In Syrien und dem Irak zum Beispiel.

Nun feierten einen Tag vor Heiligabend die Familien in der Friedersdorfer Unterkunft Weihnachten. Papiersterne wurden im Vorfeld gebastelt und der Weihnachtsmann kommt tatsächlich in die Gemeinschaftsunterkunft. Es gibt kleine Geschenke und ein gemütliches Beisammensein.

Auch in Löbau auf der Bonhoeffer-Straße ist das christliche Fest bei muslimischen Bewohnern kein Tabu-Thema. Izzat Manaa aus dem syrischen Aleppo erzählt, dass seine Familie früher mit den christlichen Freunden Weihnachten feierte. Nach Ramadan wären dann die Christen zum muslimischem Zuckerfest gekommen. Izzat ist 23 Jahre und allein in Deutschland. Seine Familie lebt in Dänemark. Seit fast zwei Jahren haben sie sich nicht gesehen, telefonieren aber miteinander und skypen. Das Weihnachtsfest in der Gemeinschaftsunterkunft ist eine willkommene Abwechslung und Erinnerung an „gute Zeiten“. Auch auf der Bonhoeffer-Straße leuchtet ein Tannenbaum. Aufgestellt haben ihn Moslems und Christen gemeinsam mit Sozialarbeiter Alexander Federlein. Im Gemeinschaftszimmer läuft der Fernseher. Trickfilme flimmern. Auf den Tischen steht jede Menge Essen: Teller mit Stollen, dazu Barne – ein Reisgericht mit Huhn und Krabben – arabische Nudeln mit Hackfleisch, gefüllte Teigtaschen. Gekocht haben die Bewohner selbst. Sozialarbeiter Federlein stimmt „We wish you a merry Chrismas“ an. Kurz singen die anderen mit. Dann kommen die Geschenke für die Kinder –zusammengestellt aus Spenden der Kleiderkammer vom DRK Löbau und ohne Weihnachtsmann. Die vier Kinder von Denis und Kristina Acat halten Plüschtiere und kleine Spiele in den Händen. Vater Denis leidet unter Multipler Sklerose – einer Erkrankung, die das zentrale Nervensystem betrifft. „In Serbien feierten wir als Christen selbstverständlich Weihnachten“, sagt der junge Mann. Dass sie vermutlich nicht in Deutschland bleiben können, ist der Familie bewusst. Dabei lernen die drei ältesten Kinder fleißig in der Schule. Wann sie dort herausgerissen werden, ist ungewiss. Bei einer anderen Familie aus Tschetschenien ist es still am Tisch. Bis vor Kurzem lebten die Eltern mit den beiden Kindern dezentral in einer Wohnung. Dort mussten sie raus, sind jetzt im Asylheim.

Dirk Hammer, kommissarischer Leiter vom Kreisordnungsamt, erklärte kürzlich gegenüber der SZ, dass der Landkreis nicht mehr benötigte Wohnungen kündigt. Ursprünglich ging die Prognose vom Freistaat von 3 200 Asylbewerbern im Jahr 2016 aus. Gekommen sind bisher knapp unter 1 000. Alexander Federlein sagt, dass derzeit etwa 100 Menschen im Asylheim wohnen. Einige schon länger. Andere werden gerade aus einer Gemeinschaftsunterkunft aus Niesky nach Löbau gebracht: Die blauen Kleidersäcke der Afghanen stehen noch auf dem Flur zum Auspacken bereit.

Die beiden Löbauer Einrichtungen auf der Bonhoeffer- und der Georgewitzer Straße werden von der ABUB GmbH mit Sitz in Grimma betrieben. Pressesprecher Frank Schütze sagt, dass in allen 20 ABUB-Unterkünften durch die Heimleiter Weihnachten mit den Bewohnern gefeiert werde. Im Heim auf der Geogewitzer Straße haben das ehrenamtliche Helfer in die Hand genommen. Zwar gibt es hier keinen Weihnachtsbaum. „Aus Brandschutzgründen“, wie ein Mitarbeiter sagt. Allerdings fand eine Feier im Café im Haus statt. Auf der Georgewitzer Straße wohnen derzeit kaum Familien. Von den etwa 150 Bewohnern sind die meisten alleinstehend. Nur wenige Frauen sind darunter. „Verschiedene Nationalitäten feiern gar kein Weihnachten. Andere – wie Eritrea – haben ihr Weihnachtsfest erst Anfang Januar“, heißt es. In allen Einrichtungen ist die Teilnahme am Weihnachtsfest kein Zwang. Denen, die mit dabei waren, bescherte das Fest eine kleine Freude im Heimalltag.

zur Startseite