„Muskelkater sollte jeder mal kennenlernen“

Herr Doktor Klein, was halten Sie von guten Vorsätzen?

Sie sind ein Startsignal und der entscheidende Kick, dass man etwas erreichen will. Doch der 1. Januar ist aus meiner Sicht eher ein Alibi-Datum. Wenn man zu der Erkenntnis gelangt ist, sich mehr bewegen zu wollen oder müssen, sollte man nicht bis zum Jahresanfang warten – sondern möglichst sofort mit der Umsetzung beginnen.

Vom Loslaufen am 1. Januar würden Sie trotzdem nicht abraten – oder doch?

Auf keinen Fall, wobei ich den Winter gerade fürs Laufen immer ein bisschen kritisch sehe – einfach aufgrund der Witterungsbedingungen. Bei schlechtem Wetter, Schnee und Eis geht die Motivation eher in den Keller als im Frühling. Der 1. April wäre deshalb vielleicht das bessere Datum, zumindest wenn es ums Laufen geht. Sport treiben kann man natürlich immer. Gerade in der Vorbereitung fürs Laufen lässt sich sehr viel tun: mit Schwimmen oder Radfahren die Grundkondition aufbauen oder auch muskuläre Stabilisationsübungen.

Sollte man bei der derzeitigen Kälte aus medizinischer Sicht überhaupt draußen laufen?

Ich sehe keine großen Einschränkungen. Bis -10, sogar -20 Grad Celsius kann man sicherlich problemlos laufen, allerdings mit deutlich geringerer Intensität. Wenn man zu schnell atmet, ist die Infektionsgefahr höher. Zudem hat der Körper mit der Wärmeregulation zu tun und ist ohnehin anfälliger als gewöhnlich. Gegen ruhige Läufe spricht gar nichts, nur schnelle Intervallläufe würde ich bei dem Wetter auf keinen Fall empfehlen.

Apropos, was raten Sie für den Einstieg in ein sportlicheres Jahr?

Am Anfang steht für mich die Frage, ob es Vorerfahrungen aus Kindheit oder Jugend gibt. Das ist der bessere Einstieg, als wenn man sagt, ich muss jetzt laufen, weil es alle tun. Gerade wenn jemand allein läuft und das nie gern gemacht hat, wird er sich trotz aller Vorsätze wieder schwertun. Und außerdem sollte man sich klarmachen, was man möchte, also welches Ziel man eigentlich verfolgt. Für die Grundausdauer ist das Laufen sicher das Effektivste, aber es gibt auch viele andere schöne Sportarten. Ein bisschen Spaß gehört immer mit dazu. Wer zum Beispiel deutlich übergewichtig ist, sollte auch gar nicht mit Laufen anfangen – sondern mit gelenkschonenderen Bewegungsarten.

Daran knüpft die nächste Frage an: Wann muss ich denn zum Arzt?

Grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn jeder vorher ärztlich durchgecheckt wird, der etwas umfangreichere sportliche Aktivitäten plant. Eine genaue sportmedizinische Untersuchung braucht man aber spätestens dann, wenn es bekanntermaßen Vorerkrankungen gibt wie Bluthochdruck, Übergewicht, Zucker, auch Gelenkerkrankungen. Selbst wenn man nach langer Zeit wieder einsteigt, hilft so eine sportmedizinische Basisüberprüfung – wobei es da aus meiner Sicht keine Altersgrenzen gibt. Das betrifft genauso gut Jugendliche.

Verstehen Sie Leute, die sagen, wenn ich zum Arzt gehe, werde ich erst richtig krank?

Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Man ist nur dann nicht krank, wenn man nicht lange genug untersucht wurde. Der Gang zum Arzt – das darf man nicht vermischen – ist nicht immer gleich ein Krankenbesuch. Man kann es auch als Präventionsleistung ansehen. Und Prävention heißt, dass man zur Vermeidung von körperlichen Schäden eine Untersuchung machen lässt. Im Kindesalter ist das übrigens ganz normal mit den sogenannten U-Untersuchungen. Und dann gibt es beim Hausarzt den Hausarztcheck für die ab 35-Jährigen. Der Sportarztcheck hat genauso nicht primär das Ziel, eine Krankheit zu finden, sondern die Sicherheit zu geben, Sport machen zu können.

Woran erkennt man, was Muskelkater ist und was echte Schmerzen?

Muskelkater sollte jeder mal kennenlernen. Wenn ich also eine ungewohnte körperliche Belastung habe und ein, zwei Tage danach Beschwerden bei Bewegungen, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit der Muskelkater. Sind es jedoch Beschwerden, die in Ruhe auftreten und auch bei Belastung immer wiederkehren, sollte man doch mal überprüfen lassen, ob ein Krankheitsproblem dahintersteckt.

Darf man bei Muskelkater Sport machen – oder lieber eine Pause?

Darf man schon, nur keine hochintensiven Sachen – weil man sonst den Muskel in seiner Erholungsphase schädigt. Und es heißt in der Trainingslehre nicht umsonst, dass man nach schweren Einheiten einen Regenerationstag einlegen sollte. Nach harten Läufen kann das zum Beispiel Schwimmen oder Radfahren sein, denn dann werden andere Muskelgruppen beansprucht. Das fördert sogar die Regeneration.

Wellness und Fitness sind Modebegriffe geworden, dabei ist genauso oft von ungesunder Lebensweise und Übergewicht die Rede. Wie fit ist dieses Land nun wirklich?

Sie haben recht, das sind Modeworte. Deshalb muss man erst einmal schauen, was dahintersteckt. Wellness heißt Wohlfühlen – und das ist nicht unbedingt mit Sport gleichzusetzen. Fitnessangebote werden ebenfalls sehr umfangreich gemacht, wobei man immer hinterfragen muss, welche Anforderungen an den jeweiligen Teilnehmer gestellt sind. Entscheidend ist die individuelle Belastung. Ist die also überhaupt ausreichend, um einen gewissen Effekt zu erreichen. Bei sanftem Krafttraining kann ich beispielsweise nicht erwarten, dass sich in absehbarer Zeit eine muskuläre Verbesserung einstellt und die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Andererseits darf man nicht die ganze Zeit powern. Wie gesagt, Regeneration gehört unbedingt auch dazu. Kritisch wird es bei der Frage nach dem Fitnesszustand der Gesellschaft...

Warum?

Weil der Mensch in der Vergangenheit generell durch die vermehrte körperliche Arbeit sowie weniger Motorisierung und Automatisierung mehr Alltagsbewegung hatte. Das ist also schwer vergleichbar. Inzwischen muss die Vielzahl an sitzender Tätigkeit durch offensichtliches Sporttreiben kompensiert werden. Dass die reine körperliche Fitness trotzdem geringer ist als noch in vergangenen Jahrzehnten, erkennt man bereits im Schulsport. Die Leistungsfähigkeit der Kinder geht tendenziell zurück, obwohl Akzeleration, also Wachstum und Gewicht, eher zunehmen. Das liegt unter anderem an Haltungsschäden. Ein aktiver Lebensstil kann dem vorbeugen.

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diese Entwicklung?

Es wird viel weniger draußen gespielt – einerseits aus Mangel an Möglichkeiten, andererseits aber auch aus Angst, dass etwas passieren könnte, und weil viele Eltern ihre Kinder überbehüten, ihnen nichts mehr zutrauen. Wenn ein Kind vom Klettergerüst fällt, sollte das nicht zum Verbot führen, sondern eher dazu, es noch einmal zu probieren. Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Dilemma, das Probleme überdramatisiert werden und damit die natürliche, spontane Bewegungsfreude gebremst wird. Erwachsene sind da oft auch ein schlechtes Beispiel.

Und woran hapert’s bei Erwachsenen?

Im Wesentlichen liegt es an geänderten beruflichen Belastungen – und natürlich schon immer am inneren Schweinehund. Jedes Lebewesen, nicht nur der Mensch, ist darauf aus, Energie zu sparen. Kein Tier läuft freiwillig einen Marathon. Aber durch das Überangebot an energiereichen Lebensmitteln verbraucht der Mensch mit seinen Alltagstätigkeiten eben nicht mehr genug der aufgenommenen Energie. Wenn man das durch zusätzliche Sporteinheiten nicht ausgleicht, nimmt man irgendwann zu und hat eine verminderte Fitness.

Haben Sie Tipps, wie man dem möglicherweise schon im Alltag entgegenwirken kann?

Die Alltagsaktivität erhöhen! Das sind die ganz banalen Dinge: Treppe statt Fahrstuhl, am Wochenende mit dem Rad oder zu Fuß zum Bäcker anstelle des Autos oder das Kind mal zu Fuß aus der Kita abholen. Auch einem Vierjährigen ist der Heimweg von einem Kilometer zuzutrauen. Wenn man dieses Bewusstsein schafft, ist schon viel erreicht. Erst damit anzufangen, wenn Beschwerden da sind, ist viel mühsamer.

Dr. Axel Klein (49), Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ist Vorsitzender des sächs. Sportärztebundes.

