Muskauer Verein hilft polnischem Projekt Das Kulturhaus Trzebiel will die Erinnerung an Triebel verfilmen. Gesucht werden Zeitzeugen und Spenden.

Wie überall jenseits der Neiße mussten auch in Triebel am Kriegsende die Deutschen ihre Häuser verlassen. Für sie sind in dem Ort, der etwa 14 Kilometer vom Grenzübergang in Bad Muskau entfernt liegt und heute Trzebiel heißt, Polen aus verschiedenen Landesteilen angesiedelt worden. Um die Erinnerung an diesen für beide Seiten schwierigen Prozess zu bewahren, starten das „Kulturhaus und Bibliothek in Triebel“ und der Bad Muskauer Verein MusKnica ein deutsch-polnisches Filmprojekt. Darin geht es vor allem um die Geschichte Triebels in den 1940er und 1950er Jahren und den Bevölkerungsaustausch. Weil es immer weniger Zeitzeugen gibt, ist dabei Eile geboten.

Die Idee zu dem Projekt ist bereits im Juni dieses Jahres entstanden, als das Kulturhaus Triebel sein einjähriges Bestehen mit einer Ausstellung samt Podiumsdiskussion gefeiert hat. Bei der Veranstaltung sind von jeweils drei deutschen und polnischen Zeitzeugen ihre Erinnerungen an den Ort und dessen Geschichte vor und nach dem Krieg erzählt worden. Der geplante Film soll eine Fortführung des Projekts sein, sagt Christoph Schneider vom Verein MusKnica. Der Verein hat das Kulturhaus bei der Veranstaltung technisch unterstützt und ist nun deutscher Partner in dem Projekt, das aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit finanziert werden soll. Diese sind zwar bewilligt worden, aber noch fehlen die nötigen Eigenmittel in Höhe von rund 2 200 Euro. Die sollen nun unter anderem per „crowdfunding“, also dem Spendensammeln im Internet, beschafft werden, heißt es in einem Schreiben der Organisatoren.

Bis zum Beginn des Filmprojekts am 21. November werden außerdem schon grundlegende Ideen zur Umsetzung des Films gesammelt, nach Zeitzeugen gesucht und weitere Recherchen durchgeführt, erzählt Christoph Schneider auf Nachfrage der SZ. Auf polnischer Seite wird bereits intensiv für das Projekt geworben. So informieren die Verantwortlichen des Kulturhauses beispielsweise am kommenden Montag bei einem Radiosender in Zielona Gora über ihre Aktivitäten, sagt Wilfried Bartholomäus. Der Bad Muskauer Stadtrat hat die Veranstaltung im Juni besucht und zuletzt auch in der Ratssitzung um Unterstützung geworben. „Ich versuche als Stadtrat in Bad Muskau den deutsch-polnischen Kontakt zu verstärken“, erklärt Wilfried Bartholomäus sein Engagement.

„Wenn wir die Möglichkeit nutzen wollen, diese Geschichte von Zeitzeugen erzählt zu bekommen, müssen wir es jetzt tun“, schreibt Wilfried Bartholomäus in dem Brief an die anderen Stadträte. Denn die Zeit drängt. Einer der Zeitzeugen, die noch im Juni von ihren Erlebnissen erzählt haben, sei mittlerweile bereits verstorben, sagt Wilfried Bartholomäus im Gespräch mit der SZ. Die Zeitzeugen sind zu Kriegsende zum Teil schon vierzehn Jahre alt gewesen und damit heute in ihren Achtzigern. Der Film soll dieses Kapitel der gemeinsamen Geschichte – also der Zwangsumsiedlung von Deutschen aus den Gebieten und die Ansiedlung der Polen – dokumentieren und für die heutigen und späteren Generationen erlebbar machen, erklärten die Organisatoren ihre Idee.

Der Kontakt zwischen dem Bad Muskauer Verein und dem Kulturhaus in Trzebiel ist durch persönliche Kontakte entstanden. Zu einigen Mitarbeitern, die im Kulturhaus angestellt worden sind, habe es schon Kontakt gegeben, sagt Christoph Schneider. Weil die dortigen Verantwortlichen ein großes Interesse an der Forschung zur Geschichte des Hauses – ein Wohnhaus an der früheren Mühle – haben, hätten sie auch den Kontakt zum Verein gesucht, so Christoph Schneider weiter. So habe sich die Zusammenarbeit entwickelt.

