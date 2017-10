Muskauer Park rückt beim Winterlichtfest enger an China Eine Delegation des Palast Museums Peking sondiert in dieser Woche in Deutschland Chancen neuer Highlights für Parkbesucher.

Highlight im Wortsinn: Das Winterlichtfest in Bad Muskau. Die internationale Zusammenarbeit bei dem Fest soll nun ausgeweitet werden. © SZ-Archiv/Joachim Rehle

Bad Muskau. Eisige Temperaturen und bleierne Dunkelheit bilden die perfekte Bühne für „Gardens of Light“. Das Winterlicht-Fest verbindet den Muskauer Park mit Ostasien. Jedes Jahr im Februar wird es zeitgleich in Deutschland, China und weiteren Ländern gefeiert. Nun soll der Ariadnefaden zwischen den Institutionen noch enger geknüpft werden. Die Parkstiftung erwartet in dieser Woche Vertreter des Prinz Kung´s Palast Museums Peking. Die fünfköpfige Delegation aus der größten und am besten erhaltenen kaiserlichen Residenz Chinas wird vom 12. bis 15. Oktober in Deutschland zu Gast sein. Bei der Begegnung geht es vor allem um die Vertiefung der bisherigen Kooperation, aber auch um neue Projekte. Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit ist das Winterlichtfest. Die beteiligten Partner setzen dabei eine individuelle Inszenierung von Licht um. Die nächste ist für den 24. Februar geplant. Im Muskauer Park werden sich dann fünf Lampionzüge von verschiedenen Standorten auf polnischer und deutscher Parkseite in Bewegung setzen. Vorbei an angestrahlten Baumgruppen, Brücken, Gebäuden und markanten Geländestrukturen geht es zum gemeinsamen Treffpunkt, der ebenfalls illuminierten Schlosswiese. Das Winterlichtfest bildet zugleich den Auftakt zum European Year of Cultural Heritage, das Europäische Kulturerbejahr 2018.

Der Termin im Februar 2018 bildet zugleich den Rahmen, um offiziell neue Mitglieder in den Parkverbund Lausitz aufzunehmen. Die deutsch-polnische Vereinigung besteht seit 2010. Neben dem Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau gehören ihr Museum und Park Schloss Branitz, der Ostdeutsche Rosengarten Forst sowie der Schlosspark Brody in Polen an. Künftig werden dem Verbund fünf weitere Einrichtungen angehören: Schloss Altdöbern, Barockschloss und Park Neschwitz, der Rhododendronpark Kromlau sowie der Park Zatonie und das Schloss Zagan, beide in Polen.

Auch auf internationaler Ebene deuten sich über das Zusammenrücken mit China hinaus weitere Kooperationen an. Interesse haben Vertreter Großbritanniens und der USA bei einer Zusammenkunft im Frühjahr dieses Jahres in Schloss Frederiksborg signalisiert. Bisher sind fünf Einrichtungen beteiligt. Außer in Bad Muskau und Peking wird das Winterlichtfest auch im Lazienki-Park Warschau, im Schlosspark von Lunéville (Frankreich), im Schloss Frederiksborg in Hillerød (Dänemark) sowie in Zarskoje Selo bei St. Petersburg (Russland) gefeiert.

