Muskauer Narren regieren die Stadt Zum 63. Mal ziehen die Karnevalisten mit einem bunten Umzug durch die Stadt. Auch in Schleife wird kräftig gefeiert.

zurück Bild 1 von 3 weiter Prinz Jupp der 63 und Lieblichkeit Prinzessin Janine übernehmen am Sonnabendnachmittag auf dem Markt von Bad Muskau Stadtschlüssel und damit die Amtsgeschäfte. Mit dieser traditionellen Zeremonie krönt der Elferrat Bad Muskau den rund einstündigen 63. Karnevalsumzug durch die Neißestadt. Mit ihren 25 Festwagen und Laufgruppen bieten die Karnevalisten den Zuschauern entlang der Strecke ein farbenfrohes Bild. © Rolf Ullmann Prinz Jupp der 63 und Lieblichkeit Prinzessin Janine übernehmen am Sonnabendnachmittag auf dem Markt von Bad Muskau Stadtschlüssel und damit die Amtsgeschäfte. Mit dieser traditionellen Zeremonie krönt der Elferrat Bad Muskau den rund einstündigen 63. Karnevalsumzug durch die Neißestadt. Mit ihren 25 Festwagen und Laufgruppen bieten die Karnevalisten den Zuschauern entlang der Strecke ein farbenfrohes Bild.

Die Frauen der Sportgruppe aus Gablenz erringen als Diddle-Mäuse verkleidet den Titel als die Laufgruppe mit den schönsten Kostümen im Umzug.

Durchweg kostümiert und ausgelassen feiern die Gäste am Sonnabendabend im Saal der Schlangenkrone in Schleife den 19. Faschingstanz.

Bad Muskau. Kaum ein Quadratmeter bleibt am Sonnabendnachmittag entlang der Strecke des Karnevalsumzuges des Elferrates durch Bad Muskau frei. Je näher sich der Zug der Wagen sowie der Laufgruppen dem Markt der Neißestadt nähert, umso dichter drängen sich die Zuschauer auf den Gehsteigen der Kirchstraße. Erneut sorgen zahlreiche Gastvereine von Pechern über Groß Düben bis hin zum Lausitzer Karneval-Club aus Cottbus dafür, dass auch der 63. Karnevalsumzug zu einem Höhepunkt im närrischen Treiben wird.

Von der Bühne am Markt stellt Renè Koinzer jedes der insgesamt 25 Schaubilder vor und heißt ihre Teilnehmer herzlich willkommen. Die Jury steht auch in diesem Jahr vor der schwierigen Aufgabe, über die schönsten Kostüme und das gelungenste Schaubild zu entscheiden. Schließlich fällt die Wahl auf die Diddl-Mäuse der Frauensportgruppe aus Gablenz. Bei den Festwagen erteilt die Jury dem übergroßen fahrenden Fliegenpilz der Freizeitunion aus Köbeln-Bad Muskau den Zuschlag. Unabhängig von der Platzierung haben alle Karnevalsvereine und -clubs sowie die anderen Teilnehmer aus dem nördlichen Teil des Landkreises und aus Südbrandenburg keine Mühen gescheut, um den Zuschauern eindrucksvolle Schaubilder zu offerieren. Dies würdigen die Redner auch während der Abschlussveranstaltung auf dem Markt ausdrücklich. Auf der Bühne übergibt Bürgermeister Andreas Bänder die Stadtkasse und vor allem den Schlüssel der Stadt symbolisch an das Prinzenpaar des Elferrates.

In Schleife wird am Abend ebenfalls zünftig gefeiert. Der Einladung des Vereins Brauchtum Schleife folgt das närrische Völkchen nur zu gern und füllt den Saal der „Schlangenkrone“ bis zum letzten Platz. Die Mitwirkenden am Programm nehmen im ersten Teil einige Probleme in der Gemeinde auf’s Korn, die die Einwohner besonders bewegen. Dazu zählt vor allem der Neubau des Schulkomplexes.

zur Startseite