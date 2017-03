Muskau muss auf neue Technik warten Frühestens in einem Jahr wird das erste der beiden Fahrzeuge des Katastrophenschutzes ersetzt.

Obwohl die beiden Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Bad Muskau bereits mehr als zwanzig Jahre alt sind, werden sie auch in diesem Jahr nicht ersetzt. 2018 liege eine Beschaffung im Rahmen des Möglichen, sagt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder in der jüngsten Ratssitzung. Das sei das Ergebnis einer Beratung zur Beschaffung eines Rüstwagens mit der Sachgebietsleiterin Katastrophenschutz beim Landkreis und Verantwortlichen für Feuerwehrwesen aus Krauschwitz und Bad Muskau. Die Technik werde vom Bund zur Verfügung gestellt, die Beantragung laufe über den Kreis. Aber mittlerweile hätten alle Fahrzeuge des Katastrophenschutzes im Landkreis ein Alter von 25 Jahren, so Andreas Bänder. Der Bund habe auch schon welche bestellt, aber insgesamt müssten 700 Fahrzeuge ersetzt werden.

Der Rüstwagen, der zwar von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Muskau genutzt wird, aber Eigentum des Freistaates ist, stammt bereits aus dem Jahr 1988. Der dazugehörige Beleuchtungsanhänger musste bereits vor Jahren stillgelegt werden. Daneben verfügt die Stadt noch über einen Löschzug aus dem Jahr 1994. Dessen Eigentümer ist der Bund. (SZ/bb)

