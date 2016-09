Musikunterricht nun im Pfarrhaus Kreischa will die Musikschulen an den Betriebskosten für seine Räume beteiligen. Eine ist schon umgezogen.

Kreischa. Die Gemeinde Kreischa plant, von den Musikschulen eine Pauschale für die Betriebskosten zu erheben. Sowohl die Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz (MTK) als auch der Bannewitzer Musikverein geben in der Grundschule privaten Unterricht. Für eine Stunde, die der Raum genutzt wird, sollen fünf Euro fällig werden. Bisher war die Raumnutzung für die Musikschulen kostenfrei. Andere Vereine zahlen bereits eine Betriebskostenpauschale für die Räume in der Schule.

Dazu habe es Gespräche mit beiden Bannewitzer Schulen gegeben, sagt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Die Konsequenz: Der Musikverein Bannewitz wird nach Angaben der Gemeinde die Räume in der Schule nicht mehr nutzen. Der Unterricht findet nun im Pfarrhaus und in eigenen Räumen in Bannewitz statt. „Die Behandlung der Angelegenheit ist insgesamt noch nicht abgeschlossen“, sagt Schöning. Etwa gebe es noch keine neuen Belegungspläne für die Schulräume. Die Verträge könnten aber erst nach Abschluss der Raumplanung von Schulen und Hort abgeschlossen werden.

