Musikunterricht in ehemaliger Synagoge Kinder der Dietrich-Heise-Schule und der Freien Evangelischen Oberschule Görlitz haben eine Lehrstunde im Marimbaspielen bekommen.

Der amerikanische Musiker Alex Jacobowitz hat den Kindern eine Lehrstunde gegeben. © pawel sosnowski/80studio.net

Kinder der Dietrich-Heise-Schule und der Freien Evangelischen Oberschule Görlitz hatten am Donnerstag Musikunterricht der besonderen Art. In der ehemaligen Synagoge bekamen sie vom amerikanischen Musiker Alex Jacobowitz eine Lehrstunde im Marimbaspielen. Der jüdische Musiker hatte bereits am Tag zuvor in der ehemaligen Synagoge ein Konzert gegeben. Anlass seines Gastspiels ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am heutigen Freitag. Auch die Stadt begeht diesen Tag heute. Am Mahnmal auf dem Wilhelmsplatz wird um 13 Uhr eine feierliche Gedenkstunde stattfinden. Die Gedenkansprachen werden Dr. Cornelia Ernst, Mitglied des Europäischen Parlaments, sowie Evelin Mühle, Leiterin des Eigenbetriebs Städtischer Friedhof, halten. Foto: Pawel Sosnowski

