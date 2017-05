Musikunterricht in der Natur Einmal im Jahr sind Musiker der Philharmonie in der Kita zu Gast und stellen ihre Instrumente vor.

Lilia Jatsckeva führt gemeinsam mit Kindern der Kita Tierhäuschen den Bogen über ihr Cello. Sie gehört zu sechs Musikern der Mittelsächsischen Philharmonie, die den Mädchen und Jungen Streichinstrumente vorgestellt haben. © Dietmar Thomas

Einige der Mädchen und Jungen wippen im Takt der Melodie mit, andere halten sich die Ohren zu, die Dritten schauen etwas skeptisch. Solche Musik, die die Streicher der Mittelsächsischen Philharmonie in der Kindertagesstätte Tierhäuschen spielen, haben die meisten wohl noch nie gehört. Trotzdem weicht die anfängliche Unsicherheit schnell und die Kinder klatschen im Takt mit. Die sechsjährige Helena weiß sogar, dass die Kleine Nachtmusik, die sie eben gehört haben, von Mozart stammt.

Einmal im Jahr sind Musiker der Philharmonie in der Kita zu Gast und stellen ihre Instrumente vor. Diesmal spielen eine Bratsche, ein Cello, zwei Geigen und ein Kontrabass zusammen. Cellist Michael Fallenstein ist ausnahmsweise ohne Instrument gekommen und übernimmt die Moderation. Wie die Kinder denn ohne Instrumente Musik machen könnten, will er wissen. Die Antworten kommen prompt: singen, klatschen, pfeifen und mit den Füßen stampfen. Doch das sollen die Kinder diesmal nicht, die wie auf einer Tribüne auf einem Hügel in ihrem Garten Platz genommen haben. „Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass wir im Freien spielen. Ab Juni geht es auf der Seebühne weiter“, sagt Fallenstein. Er stellt den Kindern die einzelnen Instrumente vor, erklärt, wie ein Orchester zusammengesetzt ist und, dass man mit Musik auch Geschichten erzählen kann. Der des Ritters, der unglücklich in eine Prinzessin verliebt ist, lauschen die Kinder dann ganz andächtig. (DA/rt)

