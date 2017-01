Musikunterricht am Konservatorium gesichert

Die Unsicherheiten am Heinrich-Schütz-Konservatorium (HSKD) sind weitgehend beseitigt. Bisher hatten sich Dutzende freie Musiklehrer geweigert, die neuen Verträge zu unterzeichnen. Sie waren davon ausgegangen, zu Beginn des Jahres eine Lohnerhöhung von durchschnittlich drei auf 25 Euro pro Stunde zu erhalten. Der Vorstand des HSKD hatte jedoch beschlossen, die Löhne gestaffelt anzuheben, sodass es zunächst nur einen Erhöhung von rund 1,50 Euro pro Stunde gab. Durch die ungeklärte Situation fielen viele Musikstunden aus.

Inzwischen hat die Geschäftsführung des HSKD in persönlichen Gespräche erreicht, dass von 193 Honorarlehrkräften 187 die Verträge unterzeichneten. Fünf werden nicht mehr am Haus unterrichten. Ein Gespräch steht noch aus. Aktuell müssen noch rund 15 bis 20 Schülern neue Lehrkräfte vermittelt werden. 30 Schüler sind mit ihren Lehrern in den privaten Unterricht gegangen. „Wir setzen alles daran, in den geregelten Unterricht zurückzukehren.“ sagt Kati Kasper, Geschäftsführerin des HSKD. (SZ/kh)

zur Startseite