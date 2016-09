Musikschulverein nimmt fast 1 400 Euro ein Benefizkonzert und Familienfest waren ein voller Erfolg. Dennoch soll es weitere Spendenaktionen geben. Und nicht nur das.

Das Benefizkonzert mit Gottesdienst in der Krögiser Kirche mit anschließendem Familienfest war ein voller Erfolg. Das sagt Thorsten Uhlemann, Gemeinderat und Mitglied des Musikschulvereines Käbschütztal. Insgesamt seien knapp 1 400 Euro für den Förderverein eingenommen worden. „Wir sind sehr zufrieden, das ist mehr als wir erwartet hatten“, so Uhlemann. Die Veranstalter hatten auf 1 000 Euro gehofft.

„Die vielen kleinen und großen Künstler, die in der Kirche aufgetreten sind, waren sich der Aufgabe dieses Benefizkonzertes bewusst: Es gilt die Möglichkeit zu erhalten, weiterhin als Käbschütztaler in den Genuss der Vorzüge einer Mitgliedschaft in der Kreismusikschule zu kommen. Und so tanzten, sangen und musizierten Kinder der Kindertageseinrichtungen aus Löthain und Barnitz, die Musikschüler der Kreismusikschule und der Musikclub und die Hortkinder der Ganztagsschule Krögis mit voller Hingabe“, sagt Thorsten Uhlemann.

Hintergrund der Veranstaltungen war, das die Gemeinde Käbschütztal aus der Kreismusikschule austreten wollte, weil sie den jährlichen Beitrag von rund 5 000 Euro nicht mehr zahlen konnte. Daraufhin bildete sich der Musikschulverein, der dieses Geld mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden aufbringen will.

Auch Kreisrat Andreas Graff (Linkspartei) setzt sich für den Musikschulverein ein. Zur letzten Kreistagssitzung bat er die Kreisräte um eine Spende für die Käbschütztaler. Es kamen 155 Euro zusammen.

Für den Verein ist die Veranstaltung Ansporn, weitere Benefizveranstaltungen zu starten. Ebenso wichtig sei es aber, dass alle Eltern, deren Kinder in der Kreismusikschule unterrichtet werden und die vom Verein durch geringere Beiträge profitieren, Mitglied im Verein werden. Dann nämlich könnte der Verein die Summe von 5 000 Euro allein aus Mitgliedsbeiträgen aufbringen. Bisher sind aber nur die Hälfte der Eltern, die Nutznießer sind, auch Mitglied des Vereins.

Durch die Mitgliedschaft der Gemeinde in der Kreismusikschule gelten geringere Beitragssätze für den Musikunterricht. Pro Jahr sparen die Eltern so bis zu 80 Euro. Zudem bietet die Schule auch Unterricht in Krögis an. Ansonsten müssten die Eltern mit ihren Kindern nach Meißen oder Nossen zum Musikunterricht fahren.

Spenden für den Musikschulverein können auf dessen Konto bei der Sparkassen Meißen, IBAN: DE44 8505 5000 0500 1374 98 , eingezahlt werden.

