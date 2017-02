Musikschule weicht Finanzamt-Erweiterung „Time to Groove“ zieht in die Blumenstraße in Görlitz und vergrößert sich dort. Am Sonnenplan 6 arbeiten bald Steuerprüfer.

Geschafft! Der größte Teil der schweren Instrumente ist am Dienstag im neuen Domizil der privaten Musikschule „Time to groove" auf der Blumenstraße angekommen. Chef Matthias Hahn (rechts) packt natürlich selbst mit an. Diesen Sonntag präsentiert er die neuen Räume. Fotos: Pawel Sosnowski

In dieses Hinterhaus auf der Blumenstraße 54 ist die Musikschule „Time to groove“ gezogen. Vorher hatte hier die Bildungseinrichtung Donner und Partner Räume.

Hier sieht’s aus“, seufzt Matthias Hahn. Er blickt sich in den Räumen seiner privaten Musikschule „Time to groove“ am Sonnenplan 6 um. Überall stehen hier am Montag noch Kisten herum, verpackte Instrumente größtenteils. Die Räume sind fast alle schon leer. Einen Tag später stand schließlich der große Umzug auf die Blumenstraße 54 an.

Hier, in einem Hinterhaus, das bisher zum Aus- und Weiterbildungszentrum Donner & Partner gehörte, werden Kinder und Erwachsene also künftig Instrumente lernen. Im Erdgeschoss soll es zwei Schlagzeugräume geben, den Empfangsbereich, die Toiletten sowie einen größeren Raum für Workshops oder Proben. Diesen Raum hat Matthias Hahn extra von 42 auf 70 Quadratmeter vergrößern lassen. Insgesamt sind in dem ehemaligen Schulungsgebäude von Donner und Partner sieben Wände neu gebaut worden, um das zweistöckige Haus auf die Bedürfnisse der Musikschule zuzuschneiden. Dazu gehört natürlich ordentliche Dämmung. Denn weder nach draußen noch in die Nachbarzimmer soll der Schall der Instrumente klingen, und sei er auch noch so schön.

Im Obergeschoss ist ein Büro eingerichtet worden, außerdem ein Gitarrenraum, ein Gitarre-Bass-Raum, ein Gesangsraum und ganz neu: ein Tonstudio. „Unser Klavierlehrer Markus Konopka hatte schon mal ein Tonstudio auf der Emmerichstraße. Jetzt gehören ihm hier 40 Quadratmeter“, sagt Matthias Hahn. Das Studio soll vor allem für eigene Schülerprojekte genutzt werden, steht aber auch externen Interessenten offen.

So startet Matthias Hahn gut gelaunt am Montag in das zweite Halbjahr – in einer schicken, neuen und vor allem größeren Musikschule. Von ehemals 240 Quadratmetern geht es nun rauf auf 380. Dabei war das alles andere als so geplant. Eigentlich war er mit großem Tamtam im September 2012 vom Tivoli in das Gebäude hinter dem Finanzamt am Sonnenplan eingezogen – mit Mietvertrag über zehn Jahre.

Doch dann wechselten die Eigentümer. Heute gehört das Gebäude der Schmeinck GmbH mit Sitz in Bad Honnef. Der Freistaat hatte offenbar Erweiterungsbedarf und so kam die ganze Sache ins Rollen. Der Leiter des Görlitzer Finanzamtes, Holger Hubert, bestätigt die Erweiterung. „In das Gebäude wird zum 1. Juli die Betriebsprüfungsstelle des Finanzamtes Görlitz einziehen.“ Bislang war diese Stelle im Freistaat zentralisiert. Für die Finanzämter Görlitz und Löbau war Bautzen zuständig. „Jetzt werden wir in Görlitz zuständig für die Prüfung von Unternehmen im gesamten Landkreis“, so Holger Hubert. Etwa 37 Mitarbeiter ziehen in das Gebäude Am Sonnenplan 6, das derzeit schon eingerüstet ist und für seine neue Funktion frisch gemacht wird.

Die im Jahr 2003 gegründete Musikschule hat das am neuen Standort schon fast hinter sich. „Es sind zwar, bis wir am Sonntag die Türen öffnen, noch viele Dinge zu tun, aber am Montag beginnt ja wieder der Unterricht und wir wollten Schülern und Eltern schon noch die Möglichkeit geben, sich mal umzusehen“, sagt Matthias Hahn. Ein Gläschen Sekt und Fingerfood werden bereit stehen, zum Musizieren wird am Sonntag ausnahmsweise keine Zeit sein.

Tag der offenen Tür bei „Time to Groove“ auf der Blumenstraße 54: am Sonntag von 14 bis 18 Uhr

