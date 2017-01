Musikschule unterrichtet weiter In Kreischa drohte das Aus für die Gitarrenstunden. Ein Problem bleibt aber.

Die Musikschule Bannewitz gibt Unterricht in der Grundschule in Kreischa. © Archiv: Frank Baldauf

Erleichterung für Eltern und Kinder in Kreischa: Der private Musikschulunterricht in der Grundschule ist vorerst gesichert. Weil das Schulgebäude montags nicht mehr so spät wie bisher abgeschlossen werden sollte, stand der Gitarrenunterricht auf der Kippe. Eltern und Schüler hatten deshalb im November im Gemeinderat ihrem Ärger Luft gemacht. Wie Bürgermeister Frank Schöning informiert, ist nun eine Lösung mit der Musik-, Tanz- und Kunstschule (MTK) Bannewitz gefunden. Seit 20 Jahren gibt der Verein Musikunterricht in Kreischa. Dafür darf er die Räume der Grundschule nutzen. Dazu hat der Verein eine Vereinbarung mit der Gemeinde. Mehr noch: Weil aus Versicherungsgründen nicht jedem ein Schlüssel ausgehändigt werden kann, schickte die Gemeinde bisher immer montags, wenn bis zum Abend Gitarre geübt wird, den Hausmeister, um das Schulhaus abzuschließen. Weil der Gemeinde dies aber auf Dauer zu teuer wurde, sollte es diesen Service künftig nicht mehr geben. Die Folge: In den späteren Nachmittagsstunden hätten einige Schüler nicht mehr üben können.

Die Musikschule hatte deshalb auf ein Entgegenkommen der Gemeinde gehofft. Weil die Lehrer auch an anderen Schulen unterrichten, sei es schwer, mitten im Schuljahr die Stundenpläne umzustricken. Genauso ist es nun aber doch gekommen. Nachdem die Gemeinde für eine Übergangszeit weiterhin den Hausmeister schickte, wird der Gitarrenunterricht ab sofort immer dienstags stattfinden. „Wir haben einen aufwendigen Ringtausch hinter uns“, sagt Irmgard Werner. Eine andere Lösung sei für Gemeinde und Musikschule nicht drin gewesen.

Fairness für alle Vereine

Alle Probleme sind damit trotzdem noch nicht aus der Welt. Denn um eine Sache wird die Musikschule ebenfalls nicht herumkommen: die von der Gemeinde angekündigten Nutzungsgebühren für die Räume. Die Verwaltung verlangt künftig eine Betriebskostenpauschale von fünf Euro pro Stunde von der MTK. Die muss jeder Verein zahlen, der Räume von der Gemeinde nutzt. Nun auch die Musikschule, die bisher verschont blieb: „Wir müssen fair mit allen Vereinen sein“, begründet Bürgermeister Schöning. Ab Februar soll deshalb auch die MTK zahlen.

Für die Musikschule allerdings kommen die Gebühren zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn zum Jahresanfang musste der Verein die Elternbeiträge ohnehin erhöhen. Weil der Verein sie selbst nicht aufbringen kann, wird die Musikschule nun die Raumnutzungsgebühren noch auf die Beiträge aufschlagen müssen. Pro Schüler wären dies Mehrkosten zwischen 90 und 135 Euro pro Jahr, rechnet Irmela Werner vor. Problem dabei: Der Verein will die Gebühr nicht auf alle Köpfe umlegen, sondern nur auf die Schüler, die den Unterricht in Kreischa besuchen. „Ich kann nicht mit den Gebühren der anderen den Unterricht in Kreischa subventionieren“, sagt Irmela Werner.

Die Leiterin der MTK hatte gehofft, dass Eltern und Schülern dies erspart bleibt, denn einige Eltern hatten schon angekündigt, dass sie sich den Unterricht für ihre Kinder dann möglicherweise nicht mehr leisten können. „Wir agieren in Kreischa als Bildungseinrichtung. Wir sind ja nicht dort mir unserem Vereinsleben“, sagt Irmela Werner. Andere Gemeinden würden deshalb auf Gebühren verzichten. So etwa müsse die MTK in der Grundschule in Rabenau nichts zahlen, und auch Bannewitz verzichte auf eine Gebühr für die Raumnutzung. Die Gemeinde Kreischa bleibt unterdessen hartnäckig: „Wie sie ihre Beiträge gestaltet, ist Sache der Musikschule“, sagt Frank Schöning.

