Musikschule präsentiert sich Am 24. März lädt die Einrichtung zum Tag der offenen Tür ein.

Großenhain. Wer will Klavier spielen lernen, träumte schon immer von Gesangsunterricht oder will in einem Orchester mitspielen? Dafür ist die Musikschule des Landkreises Meißen da. Mit seiner ganzen Angebotspalette stellt sich der Musikschulbezirk Großenhain am Samstag, den 24. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Herrmannstraße 30 vor. Neben vielen Vorspielen kann man die Schulangebote kennenlernen und sich über die Ensembles informieren. Der Eintritt zum Tag ist frei.

Ab 9.30 Uhr wird man die Klänge des Nachwuchsstreichorchesters schon von Weitem hören, denn es wird zur Begrüßung der Besucher ein abwechslungsreiches Programm im Eingangsbereich der Musikschule spielen. Anschließend wird es um 10 Uhr mit einem feierlichen Eröffnungskonzert weitergehen, wo sich vor allem wieder die jüngsten Musikschüler präsentieren.

Ab 10.45 Uhr gibt es für alle die Möglichkeit, Musikinstrumente auszuprobieren und sich über unsere Musikschulangebote und Musikschulensembles ganz individuell bei den Lehrkräften zu informieren. Um 11.45 Uhr lädt die Einrichtung zur Aufführung des Märchens „Die Abenteuer der gestohlenen Geige“ mit dem Großenhainer Streichorchester ein. Auch für das kulinarische Wohl wird gesorgt sein.

