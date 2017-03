Musikschule öffnet ihre Türen Musikfreunde sind am Sonnabend in Radeberg willkommen.

Musikfreunde können sich in der Radeberger Musikschule umschauen - und natürlich umhören. © dpa

Die Kreismusikschule in Radeberg lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr können sich Interessierte in den Räumen an der Pulsnitzer Straße 41 (neben dem Möbelmarkt) umschauen, an den zahlreichen Instrumenten sowie beim Gesang ausprobieren und mit den jeweiligen Fachlehrern ins Gespräch kommen, heißt es in der Ankündigung. Auch ein „Musik-Café“ wird es geben, in dem die Besucher gemütlich den musikalischen Kostproben lauschen können. Zudem wird sich von 14.15 bis 14.45 Uhr die „Big-Band“ des Humboldt-Gymnasiums vorstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit, zwischen 14 und 17 Uhr die Tanzkinder der Musikschule im benachbarten Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg zu erleben. (SZ)

zur Startseite