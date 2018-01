Musikschule mit offenem Unterricht Im Februar könnten Interessierte beim Unterricht in der Musikschule zuschauen.

Auch Tanzen gehört mit zum Unterricht der Musikschule. © Bernd Goldammer

Radeberg. Vom 5. bis zum 9. Februar lädt die Kreismusikschule in Radeberg wieder zur beliebten Woche des offenen Unterrichts ein. In den Räumen an der Pulsnitzer Straße 41 haben Eltern und Kinder Gelegenheit, gemeinsam den Unterricht zu verfolgen. Auch unterschiedliche Instrumente werden präsentiert. So sollen künftige Schüler Lust und Mut für das eigene Musizieren finden, heißt es in der Ankündigung. Zudem präsentieren die Tanzgruppen der Musikschule am Donnerstag, dem 8. Februar zwischen 16.15 und 18.45 Uhr ihr Training im Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg. Ausführliche Beratungen zur Woche des offenen Unterrichts gibt es bis 5. Februar von 14 bis 18 Uhr im Büro. (szo)

