Musikschule lädt ein Eine Woche lang können sich Kinder und Eltern in der Kreismusikschul-Außenstelle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg ausprobieren.

Ein Woche lang können sich alle Musikinteressierten in der Kreismusikschul-Außenstelle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg ausprobieren. Vom 6. bis zum 10. Februar lädt die Schule zur Woche des offenen Unterrichts in ihre Räume gleich neben dem Möbel-Geschäft ein.

Dann können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zum einen den Unterricht verfolgen – und können dabei zum anderen nicht nur erleben, wie hier unterrichtet wird, sondern auch die Vielzahl an Instrumenten kennenlernen, die hier gelehrt werden, heißt es in der Ankündigung dazu. Das Ganze soll Lust und Mut fürs eigene Musizieren machen, heißt es in der Ankündigung dazu. Und natürlich stehen dann auch die Lehrer und Verantwortlichen der Kreismusikschule zur ausführlichen Beratung bereit; am 6. Februar in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Wer sich für ein bestimmtes Instrument interessiert, kann zudem vorher erfahren, wann es vorgestellt wird und wann der entsprechende Lehrer vor Ort ist. Das ist unter 03528 410083 möglich, heißt es weiter. (SZ).

