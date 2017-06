Musikschule bleibt am alten Standort Die Suche nach neuen Räumen in Bautzen brachte kurzfristig kein Ergebnis, der Kreis sagt jedoch Verbesserungen in den Schilleranlagen zu.

Georg-Wilhelm Jatzke wird von Musiklehrer Clemens Kowollik an der Kreismusikschule in Bautzen im Fach Posaune unterrichtet – auch weiterhin am Standort in den Schilleranlagen. © Uwe Soeder

Die Kreismusikschule bleibt auch im nächsten Schuljahr am bisherigen Standort in den Bautzener Schilleranlagen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Lehren, Eltern und Kreisräten mit Vize-Landrat Udo Witschas. Lehrer und Eltern hatten zuvor verschiedene Ausweichstandorte besichtigt. „Der Verbleib in den Räumen ist für uns die beste Interimslösung“, sagte im Anschluss Musikschullehrer Clemens Kowollik. Wichtig sei jedoch, dass tatsächlich eine dauerhafte Lösung in Sicht komme.

An der Musikschule herrscht schon längere Zeit Unzufriedenheit mit der Raum-Situation. Bislang nutzt die Einrichtung 25 Zimmer im Gebäude des Berufsschulzentrums für Wirtschaft und Technik, viele davon im Keller. Lehrer und Eltern kritisieren, dass die Räume zu klein und zu stickig sind. Zudem wurde im Sommer 2016 in drei Räumen Schimmel festgestellt.

Aus diesem Grund fordern Lehrer und Eltern Veränderungen in den bisherigen Räumen. So müsse die Klimatisierung verbessert werden. Auch sei eine regelmäßige Raumluftmessung durchzuführen. Geprüft werden soll zudem, ob die neue Mensa des Berufsschulzentrums für Veranstaltungen der Musikschule genutzt werden kann.

Auch darüber hinaus wünschen sich Eltern und Lehrer eine bessere Abstimmung zwischen beiden Einrichtungen – zum Beispiel über die Nutzung der Aula und weiterer Räume. Dazu soll sich noch vor den Sommerferien ein „Runder Tisch“ treffen.

Udo Witschas sagte zu, die Gespräche zu moderieren. Als erster Schritt werde kurzfristig ein Gutachten erstellt, das alle notwendigen Maßnahmen beschreiben soll. Um Offenheit und Transparenz zu gewährleisten, sollen Eltern und Lehrer dabei einbezogen werden. „Eins ist klar, die Kreismusikschule benötigt für ihre Arbeit vernünftige Bedingungen“, so Witschas.

Auch die Suche nach einem endgültigen Standort für die Kreismusikschule geht weiter. Wie Witschas sagt, werden derzeit mehrere Optionen geprüft. Bis Ende 2017 soll ein Vorschlag auf dem Tisch liegen. (szo)

