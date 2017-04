Musikschule beschnuppern Lehrer und Schüler laden für Sonnabend zum Tag der offenen Tür nach Kamenz ein.

Musikschüler stellen beim Tag der offenen Tür ihr Können unter Beweis. © PR

Am Sonnabend, dem 8. April, lädt die Regionalstelle Kamenz von 14 bis 17 Uhr wieder herzlich zum Tag der offenen Tür in die Musikschule, an der Macherstraße 140a ein. Interessierten Eltern mit ihren Kindern wird die Möglichkeit geboten, verschiedene Instrumente unter sachkundiger Anleitung auszuprobieren. Außerdem stehen zahlreiche Fachlehrer zu beratenden Gesprächen zur Verfügung. Die „Instrumentenkiste“ – das Orientierungsangebot für Kinder im Vorschuljahr beziehungsweise Erstklässler – wird ebenfalls vorgestellt. Für die Kleinen im Alter von vier bis sechs Jahren besteht Gelegenheit zum Kennenlernen der Musikalischen Früherziehung. In einem musikalischen Rahmenprogramm stellen viele Schüler der Musikschule ihr Können unter Beweis und tragen mit ihren Auftritten ebenfalls dazu bei, sich für das richtige Instrument oder ein Ausbildungsangebot am Kamenzer Haus zu entscheiden.

„Unsere Schüler werden außerdem gemeinsam mit ihren Eltern fleißig backen, sodass wir allen Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein Buffet mit Kaffee und Kuchen anbieten können“, sagt Veranstaltungsorganisatorin Ines Ulfig. Ob für Anfänger, Fortgeschrittene oder Wiedereinsteiger, die Kamenzer Musikschule bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. (szo)

Tag der offenen Tür: 8. April, 14 bis 17 Uhr.

