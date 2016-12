Musikschüler spielen bei Kerzenschein

Das Ständehaus in Görlitz ist durch seine markante Architektur ein bekanntes Wahrzeichen neben dem Stadtpark. Die Musikschule Görlitz veranstaltet hier am Sonnabend ein Konzert. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Die Musikschule Görlitz veranstaltet am Sonnabend ein Konzert im Ständehaus, Dr.-Kahlbaum-Alle 31, in Görlitz. Ab 17 Uhr erklingt im romantischen Ambiente das „Konzert bei Kerzenschein“. Die Besucher erwarte ein abwechslungsreiches Programm der jungen Talente, viele darunter Wettbewerbsteilnehmer mit internationalen Erfahrungen, informierte die Musikschule. Unter anderem erklingen ein Cello-Quartett und ein Klarinettentrio. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. (SZ)

Anmerkung der Redaktion: In der gedruckten Freitagsausgabe der SZ hatten wir fälschlicherweise geschrieben, dass das Konzert am Freitag stattfindet. Der korrekte Termin ist aber am Sonnabend. Wir bitten hierfür um Entschuldigung.

