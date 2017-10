Musikschüler glänzen bei Wettbewerben Der Musikernachwuchs war in Köthen am Klavier und in Bulgarien mit dem Akkordeon erfolgreich.

Sie waren beim Bach-Wettbewerb für Nachwuchspianisten in Köthen erfolgreich: Tabea Hünerfauth und Philipp Hoffmann, hier mit Galina Freind. © André Braun

Zwei junge Talente der Musikschule Döbeln sind am Wochenende erfolgreich vom renommierten Bach-Wettbewerb für Nachwuchspianisten in Köthen zurückgekehrt. Die neunjährige Tabea Hünerfauth aus Leisnig erreichte in ihrer Altersgruppe 20,6 von 25 Punkten. Noch besser war der 15-jährige Philipp Hoffmann aus Döbeln, der als Jüngster seiner Altersgruppe drei Werke aus drei Epochen auswendig spielte und damit 21,5 Punkte erreichte. Er erhielt den Kunstpreis der Köthener Energie GmbH und zusätzlich einen Sonderpreis.

Auch bei einem zweiten Wettbewerb für Akkordeon-Spieler im bulgarischen Bistritsa war die Musikschule Mittelsachsen mit einer Gruppe junger Musiker am Wochenende erfolgreich. Bei zwölf Starts hatten die Akkordeonspieler zwölfmal das Prädikat „ausgezeichnet“ erhalten, so Margot Berthold, die Leiterin der Schule. „Bei insgesamt 90 Teilnehmern aus Bulgarien, Deutschland und Dänemark haben die Schüler wirklich ausgezeichnet abgeschnitten.“ (DA)

