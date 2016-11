Musikschüler bringen ihr erstes Album heraus Einheimische Jugendliche und junge Flüchtlinge haben an der Kreismusikschule eigene Lieder produziert. Das muss jetzt nur noch ins Radio.

Ben Pohl, Sirina Asaad und Nico Wehland gehören zu den Teilnehmern von „International Sound“ an der Löbauer Kreismusikschule. Foto: Rafael Sampedro

Sirina setzt die Kopfhörer auf. Das Mädchen schließt die blauen Augen, wippt die Takte leicht mit Oberkörper und Füßen. „Klingt das gut?“, fragt die 17-Jährige und reicht ihr technisches Equipment weiter. Das besteht neben dem Kopfhörer aus einem kleinen Computer. Darauf komponiert die Syrierin. Ein Hauch an orientalischen Tönen mischt sich in die Klänge. “Dubstep“ nennt sich die aus dem Süden Londons stammende Musikrichtung. Zusammen mit elf anderen Jugendlichen nimmt Sirina an einem bisher einmaligen Projekt der Musikschule teil. Das heißt „International Sound“. Es richtet sich an elf bis 18-jährige Schüler.

Die Kreismusikschule im Dreiländereck – eine Einrichtung der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft – ist eher für die klassischen Instrumente wie Blockflöte, Violine oder Gitarre bekannt. „Wir hatten mit den Kollegen aber schon länger überlegt, mal etwas richtig Modernes anzubieten“, sagt Schulleiter Sven Rössel. Zeit und Technik seien im Laufe der Jahre nicht stehen geblieben, Jugendliche würden gern auf dem Computer probieren, was musikalisch mit einem Rechner alles möglich sei, erläutert er. Und für solche Interessenten sollte es auch ein Angebot geben. Allerdings musste zunächst die Finanzierung geklärt werden. Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gab es den entsprechenden Fördertopf: Rund 10 000 Euro gab es fürs Leasen der nötigen Technik. Unterstützung gibt es außerdem vom Löbauer Roten Kreuz und vom Rotary-Club Oberlausitz. Die Kursteilnehmer müssen keinen Beitrag zahlen.

Das Musikprojekt ist vor allem für Jugendliche gedacht, die ansonsten eher weniger bis gar nicht die Möglichkeit hatten, eine Musikschule zu besuchen. Dazu zählen einheimische Jugendliche ebenso wie Teenager aus Fluchtländern, die nun in Löbau leben. Die meisten kennen sich bereits von der Schule. Was sie verbindet, ist der Spaß, elektronische Musik zu produzieren. Ein bisschen näher kommen sich die Jugendlichen dabei auch. Sirina, die neben Französisch, Englisch und ihrer Heimatsprache schon fast fließend Deutsch spricht, hilft beim Übersetzen. Und auch Mohamad aus Syrien sowie Ahmad aus Palästina – beide 14 Jahre – können sich schon gut mit Ben, Nico und den anderen Teilnehmern verständigen. Schwer wird es, wenn Flüchtlingsfamilien aus Löbau wegziehen und die Kinder aus dem Projekt, das ihnen große Freude bereitet, gerissen werden.

Ansonsten gelte: „Musik kennt keine Sprachbarriere“, formuliert Projektleiter Sylvio Mertsch. Wobei die Kommunikation anfangs durchaus nicht ganz so einfach war. Wichtig sei im Endeffekt aber das Ergebnis. Mittlerweile sind jedenfalls bereits um die 30 Musikstücke entstanden. Die besten von ihnen sind unter dem Titel „The time is a journey into the light“ (Die Zeit ist eine Reise ins Licht) zusammengefasst. Und hörbar. Nicht auf einem Datenträger wie eine CD, wie Sylvio Mertsch erklärt, sondern im Internet. In weltweit über 300 Online-Geschäften sind die Musikstücke nun abrufbar. „Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn ein Radiosender daran Interesse zeigt“, sind sich die Jugendlichen und ihr Projektleiter einig. Bisher hat das noch nicht geklappt. Das Musikprojekt läuft bis zum Juli des kommenden Jahres. Passend dazu gibt’s eine Internetseite.

http://international-sound.eu

