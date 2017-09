Musikschüler bestehen Prüfungen 22 Mädchen und Jungen der Musikschule Fröhlich haben die hohen Anforderungen beim Akkordeonspielen erfüllt. Und schon steht die nächste Herausforderung an.

Die Akkordeonspieler sind das Markenzeichen der Musikschule Fröhlich und immer gern gesehen und gehört. © Archivfoto: Daniel Förster

Das war ein Geburtstagsgeschenk: 22 Schüler der Musikschule Fröhlich bestanden am vergangenen Freitag die Anforderungen der Akkordeonlehrerverbandsprüfungen in den Stufen eins bis vier. Damit hatte Monika Schuster doppelten Grund zum Feiern. Sie übernahm am 1. September 1993 die Musikschule in Heidenau/Dohna und leitet sie damit seit 24 Jahren.

Sie und die Lehrerinnen Sabine Tomuschat und Kerstin Hennig waren bei den Prüfungen mindestens genauso aufgeregt wie ihre Schützlinge, kennen sie doch die harten Kriterien. Die Prüfungen werden nach unabhängigen Kriterien des Akkordeonlehrerverbandes bewertet und können von allen Akkordeonspielern deutschlandweit abgelegt werden. Sie bestehen aus einem umfangreichen theoretischen Teil und einer praktischen Prüfung.

Nach der bestandenen Prüfung steht nun die Vorbereitung auf das Jahreskonzert an. Die Aufführungen finden am 11. und 12. November statt. Das Jahreskonzert ist der jeweilige Höhepunkt von vielen Auftritten übers ganze Jahr. (SZ/sab)

zur Startseite