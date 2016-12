Musikschüler begeistern in der Friedenskirche fast 200 Zuhörer

Radebeul. Zum Höhepunkt ihrer jungen Musikerkarriere stellten sich am Freitagabend etwa 100 Musikschüler der Musikschule Meißen in der Radebeuler Friedenskirche vor. Zum Familienweihnachtskonzert begeisterten die Schüler aller Altersklassen fast 200 Besucher mit ihren Darbietungen, die von festlicher britischer Weihnachtsmusik über lustige Einlagen vom Percussion-Ensemble mit Händen, Füßen und Mund bis zum gemeinsamen Singen von „O du fröhliche“ reichten.

Musikschulleiterin Kristin Haas hatte mit ihren Lehrern und den Schülern den einstündigen Abend für Chor und Instrumentaldarbietungen lange vorbereitet. Ein zweites festliches Weihnachtskonzert wird es am kommenden Sonnabend ab 18 Uhr im großen Saal der Landesbühnen in Radebeul-Mitte geben.

Aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens hat die Musikschule im Landkreis Meißen eine 52-seitige Festschrift herausgegeben. Bei den Konzerten kann diese Broschüre erworben werden. Die Musikschule wird an ihren zwei Dutzend Standorten mit dem Hauptsitz in Radebeul von insgesamt 4 500 Schülern besucht. Sie gehört damit in Sachsen zu den größten Musikschulen. (SZ/per)

zur Startseite