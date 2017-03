Musikprojekt Electronic Valley in Planung

Freunde der elektronischen Musik sollten sich den 1. Juli vormerken. Dann verwandelt sich das Trebnitztal bei Döbra zum Electronic Valley. Diesmal feiern die Veranstalter ihr erstes großes Jubiläum. Denn das Musikprojekt besteht seit fünf Jahren, informiert Mitorganisator Felix Cellar.

Das Electronic Valley fand 2013 erstmals am Trebnitzstein statt. Dazu waren 400 Besucher gekommen. Die Veranstalter, die Jugendklubs von Glashütte und Schlottwitz, Reinhardtsgrimma waren so zufrieden, dass sie in den Folgejahren immer wieder zu der Party einluden, um bei Techno und House friedlich und entspannt zu feiern. So soll es auch 2017 werden. (SZ/mb)

