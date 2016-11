Musikpreis für Löbauer DJ-Duo In ihrem Jubiläumsjahr werden Kyau & Albert Ende November in Los Angeles mit dem American Music Award ausgezeichnet.

Steven Albert und Ralph Kyau sind als DJ weltweit unterwegs. © Matthias Weber

Auf die Löbauer DJ‘s Ralph Kyau und Steven Albert wartet am 20. November eine ganz große Nummer. Dann nämlich werden sie im Microsoft Theater in Los Angeles mit dem American Music Award ausgezeichnet. Neben dem berühmten Grammy gehört der Award zu den bedeutendsten Musikpreisen in den USA. Wie Kyau & Albert gegenüber der SZ mitteilen, hätten sie erst vor Kurzem von dieser großen Ehre erfahren. Die Auszeichnung, die alljährlich im November verliehen wird und auch schon Musikgrößen wie Rihanna oder Justin Timberlake erhalten haben, bekommen Kyau & Albert für ihren Song „Memory Lane“. Nominiert sind die Löbauer in der Kategorie bester Dance/Electronica Song.

Das Jahr 2016 ist für das DJ-Duo sowieso schon ein ganz besonderes. Denn Kyau & Albert feiern auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Bei Auftritten rund um den Globus wippen Menschen zu ihrer Elektro-Tanzmusik mit den Köpfen. Zuletzt ließen die Löbauer in Australien, Brasilien und Argentinien die Plattenteller kreisen. (ms)

