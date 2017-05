Musikparty im Städtebund? Oberschüler wünschen sich ein Musikfest auch für Waldheims Nachbarkommunen. Die Idee stößt auf ein geteiltes Echo.

Eine öffentliche Musikveranstaltung für Jugendliche und Junggebliebene wünschen sich die Waldheimer Oberschüler. Das ist bei der jüngsten Sitzung des Jugendstadtrates deutlich geworden. „Wir stellen uns ein regionales Fest mit den Nachbarstädten Hartha, Leisnig, Geringswalde und Kriebethal vor, um miteinander Spaß zu haben und sich auch besser kennenzulernen“, meinen einige Neuntklässler. Zwischen 20 000 und 30 000 Euro würde solch eine Veranstaltung laut ihrer Vorstellung kosten. Die Finanzierung solle über Eigenmittel, Sponsoring durch Radiosender sowie einheimische Firmen erfolgen. Als Veranstaltungsort könnten sie sich das Gelände des Jugendfreizeitzentrums in Massanei vorstellen. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) beurteilt diesen Vorschlag differenziert: „Es ist an sich eine gute Idee. So etwas Ähnliches gab es in Massanei schon. Allerdings ist die Finanzierung zu ungewiss.“ Er verwies stattdessen auf das Meinsberg-Openair. Das sei auch eine tolle Veranstaltung für ebendiese Zielgruppe. Am Freitag und Sonnabend ist es wieder soweit.

