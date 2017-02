Musikkorps spielt in Schwepnitz Das Orchester der Bundeswehr gibt ein Konzert zum Geburtstag der Freien Schule. Die Einnah- men kommen der Schule zugute.

Das Stabsmusikkorps gibt zum zehnjährigen Bestehen der Freien Schule ein Benefizkonzert in Schwepnitz. Das Blasorchester der Bundeswehr wird normalerweise zusammen mit dem Wachbataillon bei Empfängen des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers und des Verteidigungsministers eingesetzt. Am 24. April kommt das Orchester nach Schwepnitz. Das Konzert, das 18 Uhr beginnt, ist ein Benefizkonzert. Die Einnahmen, die durch den Kartenverkauf erzielt werden, sind deshalb für die Freie Schule in Schwepnitz bestimmt.

Eine Karte kostet 24,95 Euro. Die Tickets sind ab sofort bei folgenden Vorverkaufsstellen zu haben: Stephan & Friedrich GbR, Friedensstraße 28 in Kamenz; Schulbüro der Freien Schule Schwepnitz; Gemeindeverwaltung von Schwepnitz; Getränkemarkt Renner, Bernhardstraße 1 in Bernsdorf und Gasthof zum Waldfrieden, Radeburger Straße 21 in Glauschnitz. Die Freie Schule Schwepnitz weist darauf hin, dass auch der Versand von gekauften Karten möglich ist. Dann wird eine Portogebühr berechnet. (SZ)

