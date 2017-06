Musikfestival abgesagt Die Fans hatten sich auf vier Tage elektronische Rhythmen beim Second Horizon in Schönefeld gefreut – vergeblich.

Kein Trance, kein Techno: Nach dem Verbot des Musikfestivals Second Horizon in Schönefeld (Dahme-Spreewald) sind die letzten Besucher abgereist. Nur eine halbe Handvoll Zelte hätten am Morgen noch gestanden, sagte ein Sprecher des Polizeilagezentrums.

Zu dem Festival waren seit Donnerstagabend Hunderte Besucher angereist. Sie mussten das Areal an einem Wald aber wieder verlassen, nachdem die Open-Air-Veranstaltung verboten worden war. Die Gemeinde Schönefeld hatte das Festival bereits Mitte Juni untersagt, weil mehrere Genehmigungen fehlten. So hatte sich das Sicherheitskonzept als unzulänglich erwiesen. Unklar war aus Sicht der Gemeinde auch, wer beim Ausbruch eines Feuers im nahen Wald eingreifen sollte. Zudem fehlten Übernachtungsmöglichkeiten.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Freitagabend das Verbot bestätigt und eine Beschwerde des Veranstalters gegen eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Cottbus zurückgewiesen. 200 Polizisten wiesen die Besucher an, wieder abzureisen. Das Festival sollte am Kiessee Kiekebusch stattfinden. Dort sollten 120 Musiker und DJs unterschiedlicher Genres auftreten. (dpa)

