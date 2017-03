Musikernachwuchs in Bautzen Die Stadt ist Gastgeber beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Davon profitieren nicht nur Hotels und Pensionen.

Unter anderem junge Pianisten spielen in Bautzen. © dpa

Die Aufregung steigt. Den jungen Talenten bleibt nur noch wenig Zeit zum Üben. In wenigen Tagen müssen die Musiker ihr Bestes zeigen und eine Jury überzeugen. Für den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ reisen dann 512 Teilnehmer nach Bautzen. Ein großes Erlebnis für die Stadt, die zuletzt vor zehn Jahren Gastgeber dieses Wettbewerbes war.

Die Organisatoren haben sich bewusst für Bautzen entschieden. „Für eine solche Veranstaltung benötigen wir mehrere Räume und eine Verwaltung, die mit uns den Wettbewerb vorbereitet“, erklärt Torsten Tannenberg, Geschäftsführer des Sächsischen Musikrates. Beides, so sagt er, sei in Bautzen vorhanden. Tannenberg ist begeistert vom Kulturangebot der Stadt und freut sich auf den Wettbewerb, der seit Jahren vom ostsächsischen Sparkassenverband unterstützt wird. Die Auftritte finden an zwei Wochenenden in der Kreismusikschule, in den beiden städtischen Gymnasien und im Steinhaus statt.

Los geht es am Freitag mit Sängern und Pianisten. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens ist vor allem auf die Kammermusik mit Akkordeon gespannt. „Wir werden uns Mühe geben, dass die Stadt das Sahnehäubchen auf dem Wettbewerb wird“, sagt er. Bautzen profitiert von der Veranstaltung. Viele Teilnehmer übernachten in Hotels und Pensionen. „Einige verbringen hier mit ihrer Familie gleich ein ganzes Wochenende“, sagt Torsten Tannenberg. Aber auch die Bautzener selbst haben etwas davon. Der Wettbewerb ist öffentlich. Jeder kann sich also kostenlos die vielseitigen Auftritte der jungen Künstler anhören.

Die jungen Talente, die jetzt in Bautzen auftreten, mussten sich zuvor in Regionalausscheiden qualifizieren. „Der Wettbewerb gibt ihnen die Möglichkeit, sich auszutauschen“, erklärt Torsten Tannenberg und verdeutlicht das an einem Beispiel. Wenn es in einem Dorf einen jungen Musiker gibt, der sein Instrument besser beherrscht, als jeder andere, fehlt ihm vielleicht die Motivation. „Wenn er aber sieht, dass manche Musiker in seinem Alter genauso gut oder sogar besser sind, wird er noch mehr trainieren wollen“, erklärt der Chef des Sächsischen Musikrates. Zudem hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, mit den Juroren ein Bewertungsgespräch zu führen. Das heißt, er hört dann nicht nur die Meinung des Musiklehrers, sondern bekommt zum Beispiel von einem Künstler aus dem Gewandhaus Tipps.

Wer beim Landesentscheid überzeugt, der darf im Juni zum Bundeswettbewerb nach Paderborn fahren. Torsten Tannenberg schätzt, dass es jeder Fünfte schaffen wird. Auch einige Talente aus der Region können darauf hoffen. 17 junge Musiker aus dem Kreis Bautzen sind beim Landeswettbewerb mit dabei.

Mehr Infos unter: www.jugend-musiziert.org/landeswettbewerbe/sachsen.html

